伊朗局势｜美国护商船穿越霍尔木兹？ 特朗普：护航价格包满意

伊朗封锁霍尔木兹海峡，声称「不允许一滴石油流出该区」，并将向任何企图通过海峡的船只开火。美国海军官员才向航运业代表明确表示「近期内不可能」安排护航；不到24小时，美国总统特朗普就改口称海军会「尽快」为行经海峡的油轮提供安全护航，并下令相关单位以「非常合理的价格」提供保险。

据国际知名的海运权威媒体《Lloyd's List》报道，特朗普指示美国国际开发金融公司（DFC）为全球海上贸易提供政治风险保险与金融担保。

事实上在特朗普宣布这件事前不到24小时，美国海军官员才向航运业代表明确表示，「近期内不可能」安排护航，也无法给出时间表。特朗普随后却在社群媒体发文，强调海军「随时准备行动」。

油轮通行停摆数天

不过，航运业界指出，截至周二晚间没收到具体的护航启动时间或细节。自3月1日以来，霍尔木兹海峡的油轮通行几乎全面停摆。大约8%的主流超大型油轮滞留在中东海湾内，还有愈来愈多油轮在海峡外排队等着进入。

报道引述消息称，至少3间希腊油轮船东正积极洽谈苏彜士型油轮穿越海峡的租船安排，打算在夜间关闭自动识别系统后通行，以降低风险。苏彜士型油轮（Suezmax）是指满载时能在吃水限制下通过苏彜士运河的最大型油轮。

上周日以来，实际通过海峡的多为较小型油轮，但一艘希腊船东的苏彜士型油轮于周一午夜向北通过海峡。另有一艘希腊船东的苏彜士型油轮3月1日从阿曼湾驶入中东海湾，目前在沙特外海空载抛锚。

该船穿越霍尔木兹海峡期间遭遇全球导航卫星系统干扰，通过海峡南侧时更出现长达12小时讯号中断。在导航系统广泛受干扰，加上部分船舶可能关闭讯号「黑航」的情况下，目前要准确掌握海峡实际通行情况变得愈来愈困难。

霍尔木兹海峡是全球最重要的能源运输通道之一，美方态度急转弯，显示在区域安全风险升高与能源供应受阻的压力下，华府正重新调整军事与金融手段，试图确保海上贸易与能源运输安全。