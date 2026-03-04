Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美军科威特基地阵亡士兵身分曝光　最年轻中士仅20岁

更新时间：13:15 2026-03-04 HKT
发布时间：13:00 2026-03-04 HKT

随著美以联手击毙伊朗最高领袖哈梅内伊，伊朗随即针对波斯湾美军基地展开猛烈报复。美国中央司令部（CENTCOM）证实，驻科威特的一处临时作战中心遭伊朗无人机击中，造成6名美军官兵死亡。美国国防部正式公布其中4名罹难者的身分，当中年纪最轻的阵亡中士年仅20岁。

伊朗无人机击中科威特港口作战中心

综合外媒报道，袭击发生于当地时间1日。伊朗发射的无人机和炮弹成功突破美军防空系统，精准轰炸位于科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）的美军临时作战中心。爆炸直接命中一栋由三连式拖车结构（triple-wide trailer）改装而成的办公建筑，造成严重伤亡。

4罹难者隶属后勤部队

美国国防部于3日公布已确认身分的4名阵亡士兵名单，他们均隶属于爱荷华州第103后勤支援司令部。名单中除年仅20岁的中士科迪（Declan Coady）外，还包括35岁的上尉克霍克（Cody Khork）、42岁的一级士官提金斯（Noah Tietjens），及39岁的一级士官长阿莫尔（Nicole Amor）。

至于其余2名阵亡美军的身分，基于军方规定，将在完成通知家属的程序后才会对外公布。

