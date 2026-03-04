伊朗局势 · 拆局｜伊朗「非对称持久战」熬耗美军　扩大战场推高油价逼特朗普撤兵

面对美国与以色列压倒性的军事火力，遭受重创的伊朗正启动一项名为「非对称持久战」的生存战略。有专家分析指，德黑兰的目标是借由扩大冲突范围、破坏波斯湾能源设施及封锁霍尔木兹海峡，大幅推高全球能源价格及通胀。伊朗企图以增加美军伤亡与政治成本，耗尽敌方昂贵的防空拦截弹，最终迫使美国总统特朗普面临国内反战压力而宣布撤兵。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

扩大战场牵动全球经济

《纽约时报》引述外交官及分析家指出，伊朗深知自身军力处于劣势，因此首要任务是「生存」。德黑兰正致力将战火从本土蔓延至更广泛区域，目标是破坏邻国的油气基础设施并瘫痪空中及海上交通。华盛顿约翰霍普金斯大学学者纳斯尔（Vali Nasr）表示，伊朗的策略是透过使战争复杂化及威胁世界经济，消耗美以联军的意志与耐力。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

激起美国内反战情绪逼退让

这场持久战的核心逻辑在于「散布痛苦」。布鲁塞尔智库伊朗事务主任瓦埃兹（Ali Vaez）分析，伊朗宁可付出惨痛代价，也要透过廉价无人机和导弹，耗尽美以及波斯湾国家昂贵的防空拦截弹。德黑兰研判，面对即将到来的美国中期选举以及「MAGA」阵营对战争的质疑，特朗普将无法承受持续攀升的美军伤亡人数及国内通胀压力，最终或会选择妥协。

目前这项战略已初见成效，沙特阿拉伯与卡塔尔的能源设施相继遇袭，霍尔木兹海峡航运几乎停摆，导致国际油价狂飙。

同时，美军及欧洲多国驻中东基地遭攻击，已造成6名美军丧生及3架军机坠毁。军事分析师加迪（Franz-Stefan Gady）形容这场是「与时间赛跑的较量」，美以正试图在拦截弹耗尽前摧毁伊朗的发射能力，而伊朗最高国家安全委员会就强调，已为逐步升级的持久战做好准备。