伊朗局势｜美以精准「史诗怒火」行动揭内鬼疑云 逃团灭死劫圣城军指挥官被拘

美国与以色列联手对伊朗发动大规模军事打击，成功「斩首」最高领袖哈梅内伊及超过40名军政高层。这场被形容为「一网打尽」的空袭，不仅展现美以压倒性的情报优势，更引发伊朗内部出现「超级内鬼」的强烈质疑。其中，负责海外军事行动的革命卫队圣城军（Quds Force）最高指挥官卡阿尼（Esmail Qaani）因屡次离奇避过死劫，成为最大嫌疑人，有传他已被伊朗当局秘密拘留调查。

卡阿尼成为最大嫌疑人，有传他已被伊朗当局拘留调查。(路透社)

卡阿尼屡避以军暗杀惹疑猜

卡阿尼于2020年接替在巴格达（Baghdad）遭美军击毙的传奇将领苏莱曼尼（Qasem Soleimani），成为伊朗最具影响力的军事将领之一，全权掌控包括黎巴嫩真主党及也门胡塞武装在内的区域代理势力。

然而，据《快报》（Express）报道，外界开始质疑，在以色列过去发动的多轮针对伊朗军情体系的精密打击中，众多高层相继殒命，唯独卡阿尼每次都能全身而退，这种「超乎寻常的运气」已引起各方高度怀疑。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

离奇缺席夺命高层会议

在这次美以联军的致命空袭中，哈梅内伊召集数十名政府核心高层举行秘密会议，结果遭精准导弹「一锅熟」，而身为核心将领的卡阿尼竟「离奇」缺席这场被团灭的会议。情报界流传，卡阿尼极可能早已被以色列情报特务局（Mossad）策反，并在关键时刻提供哈梅内伊等人的精确定位及会议时间表。

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。

传革命卫队起疑已将其拘留

有内部消息指出，在2月28日美以展开「史诗怒火」行动的前一天，卡阿尼曾与哈梅内伊进行过秘密会面，这项情报让失去领导人的伊朗革命卫队内部彻底起疑。目前有未经证实的消息传出，伊朗当局已对卡阿尼展开内部调查，并将其秘密拘留审问。