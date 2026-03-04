伊朗局势｜传哈梅内伊之子获选定为最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击

伊朗在最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于美以联合空袭中身亡后，政权核心陷入前所未有的动荡与权力重组。据《伊朗国际电视台》（Iran International）引述独家消息指，具有强大实权的伊斯兰革命卫队（IRGC）已介入接班程序，施压「专家会议」（Assembly of Experts）选定哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为下一任最高领袖。

投票以非现场形式进行

央视新闻报道，位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。伊朗媒体公布的影片显示，该办公楼已完全被炸成废墟。伊朗库姆省官员表示，袭击已造成6人死亡、30人受伤。

伊朗法尔斯通讯社报道称，当天并未在该地点举行会议。出于安全考虑，专家会议改以其他方式进行非现场投票。

传革命卫队力挺 穆杰塔巴临危受命

消息人士透露，由于美以联军的空袭行动仍在持续，原本负责选拔领袖的「专家会议」难以依照宪法程序召开全体会议。在军事设施受损及指挥链中断的混乱情况下，革命卫队为了稳定军心及防止政权瓦解，要求在极短时间内敲定接班人选。

现年56岁的穆杰塔巴长期以来被视为德黑兰政权的幕后实权人物，与革命卫队关系深厚。报道指虽然官方尚未对外公布决议内容，但外界预计是次「非常规」任命旨在向外界展示政权的延续性，并希望压下国内随时爆发的示威浪潮。

前总统内贾德暗杀生还 转移安全地点

在权力真空的混乱期，伊朗政坛亦传出多宗暗杀消息。早前一度被传出在袭击中丧生的前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad），最新消息证实他在一场暗杀企图中侥幸生还，并未受伤。目前内贾德已被军方秘密转移至安全地点受保护，以防再受袭击。

以色列《耶路撒冷邮报》周日一度引述伊朗劳动新闻社报道，指美国与以色列的联手空袭内贾德于首都德黑兰东北部纳尔马克的住所，导致他和几名保镖丧生。

内贾德于2005至2013年期间担任总统，被视为强硬派。

报道指，随着美以联军的「史诗怒火」行动持续，伊朗军方内部出现严重分歧，部分指挥链已因通讯中断而瘫痪，命令传达出现困难。报道又称，更有情报显示，由于担心军事基地成为下一轮轰炸目标，部分基层官兵及中层指挥官拒绝返回驻地，甚至出现弃职逃亡的情况。