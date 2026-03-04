Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜传哈梅内伊之子获选定为最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击

即时国际
更新时间：10:22 2026-03-04 HKT
发布时间：10:22 2026-03-04 HKT

伊朗在最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于美以联合空袭中身亡后，政权核心陷入前所未有的动荡与权力重组。据《伊朗国际电视台》（Iran International）引述独家消息指，具有强大实权的伊斯兰革命卫队（IRGC）已介入接班程序，施压「专家会议」（Assembly of Experts）选定哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为下一任最高领袖。

投票以非现场形式进行

央视新闻报道，位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。伊朗媒体公布的影片显示，该办公楼已完全被炸成废墟。伊朗库姆省官员表示，袭击已造成6人死亡、30人受伤。

伊朗法尔斯通讯社报道称，当天并未在该地点举行会议。出于安全考虑，专家会议改以其他方式进行非现场投票。

传革命卫队力挺 穆杰塔巴临危受命

消息人士透露，由于美以联军的空袭行动仍在持续，原本负责选拔领袖的「专家会议」难以依照宪法程序召开全体会议。在军事设施受损及指挥链中断的混乱情况下，革命卫队为了稳定军心及防止政权瓦解，要求在极短时间内敲定接班人选。

现年56岁的穆杰塔巴长期以来被视为德黑兰政权的幕后实权人物，与革命卫队关系深厚。报道指虽然官方尚未对外公布决议内容，但外界预计是次「非常规」任命旨在向外界展示政权的延续性，并希望压下国内随时爆发的示威浪潮。

前总统内贾德暗杀生还 转移安全地点

在权力真空的混乱期，伊朗政坛亦传出多宗暗杀消息。早前一度被传出在袭击中丧生的前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad），最新消息证实他在一场暗杀企图中侥幸生还，并未受伤。目前内贾德已被军方秘密转移至安全地点受保护，以防再受袭击。

以色列《耶路撒冷邮报》周日一度引述伊朗劳动新闻社报道，指美国与以色列的联手空袭内贾德于首都德黑兰东北部纳尔马克的住所，导致他和几名保镖丧生。

内贾德于2005至2013年期间担任总统，被视为强硬派。

报道指，随着美以联军的「史诗怒火」行动持续，伊朗军方内部出现严重分歧，部分指挥链已因通讯中断而瘫痪，命令传达出现困难。报道又称，更有情报显示，由于担心军事基地成为下一轮轰炸目标，部分基层官兵及中层指挥官拒绝返回驻地，甚至出现弃职逃亡的情况。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
23小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
15小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
1小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
23小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子获选定为最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
3小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
2026-03-03 12:29 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
22小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
5小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
9小时前