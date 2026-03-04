Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普宣布为湾区原油运输提供保险 必要时派海军护航

更新时间：04:40 2026-03-04 HKT
发布时间：04:40 2026-03-04 HKT

中东战火威胁全球能源供应链，美国总统特朗普当地周二（3日）在社交媒体投下震撼弹，宣布即时采取强硬措施确保能源自由流动。他表示，已指示美国国际开发金融公司（DFC）为海湾地区的所有海上贸易提供低价保险，并扬言必要时将动用美国海军护航油轮通过霍尔木兹海峡。受消息影响，国际基准油价短线大跌超过2.5美元。

特朗普：不惜一切代价 确保霍尔木兹海峡畅通

特朗普在社交平台发文指出，为了应对中东局势对能源安全带来的冲击，他已发出明确指令，要求美国发展金融公司（DFC）以非常合理的价格，为所有通过海湾地区的海上贸易（特别是能源），提供政治风险保险和财务安全保障，这项政策将向全球所有航运公司开放。

特朗普扬言，必要时将动用美国海军护航油轮通过霍尔木兹海峡。路透社
特朗普扬言，必要时将动用美国海军护航油轮通过霍尔木兹海峡。路透社
中东战火威胁全球能源供应链。路透社
中东战火威胁全球能源供应链。路透社
特朗普表示，此举旨在消除因战争风险导致保费飙升的压力。路透社
特朗普表示，此举旨在消除因战争风险导致保费飙升的压力。路透社
特郎普称，美国将不惜一切代价确保能源能够持续运往世界各地，并预告后续将有更多相关行动。路透社
特郎普称，美国将不惜一切代价确保能源能够持续运往世界各地，并预告后续将有更多相关行动。路透社

特朗普表示，此举旨在消除因战争风险导致保费飙升的压力，确保国际海上贸易在动荡局势下仍能维持运作。

他又说：「如有必要，美国海军将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡。」他强调，美国将不惜一切代价确保能源能够持续运往世界各地，并预告后续将有更多相关行动。

由于霍尔木兹海峡是全球最繁忙的石油运输航道，美军介入护航的消息大幅缓解了市场对供应中断的忧虑，令原本因战事高企的布兰特原油（Brent）及纽约期油（WTI）价格随即应声急挫。

消息传出后，受惠于油价下跌，航空及物流板块股价有所回升，但能源股则普遍受压。

