伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议

即时国际
更新时间：03:47 2026-03-04 HKT
发布时间：03:47 2026-03-04 HKT

中东局势连日升温，战火竟意外成为汽车安全性能的「试金石」。日前一枚伊朗导弹坠落于耶路撒冷周边并发生剧烈爆炸，路面被炸出数米深坑。然而，现场一辆疑似中国品牌比亚迪（BYD）的电动车在遭受波及后，车身主体竟然保持完整，双闪灯更持续闪烁，相关画面随即在社交媒体疯传并引发热烈讨论。

爆炸威力惊人 导弹坑旁电车未起火

综合《深蓝财经》及凤凰网财经报道，事件发生于3月1日。从现场片段可见，导弹爆炸后在柏油路面留下一个直径及深度达数米的巨型弹坑，周边多辆汽车受损严重，交通标志牌亦被炸飞，事故共造成6人受伤。

最令网民啧啧称奇的是，一辆停泊在弹坑旁的白色电动车——疑似为比亚迪「元PLUS」（海外版称为ATTO 3），在爆炸冲击下显得异常「坚挺」。该车不仅车身结构大致完好，车门仍能正常开启，且电力系统似乎未受毁灭性破坏，双闪灯在漫天烟尘中依然持续运作。比亚迪王朝网销售事业部总经理路天随后转发相关新闻，并留言称「安全就是最大的豪华」，侧面证实了该车身份。

专家：实属偶然 远离爆炸核心是关键

对于网民惊叹「国产车硬撼导弹」，军事专家白孟宸则呼吁公众应理性看待。他分析指出，从画面判断，该车虽有受冲击波影响而导致的形变痕迹，但并未出现密集的贯穿伤或高温灼烧痕迹，显示车辆当时并非处于爆炸的最核心区域。

白孟宸推测，该车受损主因可能是导弹残片坠落撞击地面后产生的次生冲击。他指出，车辆在承受冲击后可能发生了位移，才呈现出目前与弹坑「近在咫尺」的视觉效果。专家强调，若车辆直接承受导弹爆炸的核心威力，任何民用车辆均难以幸免。

尽管存在偶然因素，但专家亦认同，该车在承受巨大震荡后电池及电路系统仍能运作且未起火，客观反映出近年中国汽车工业在材料科学、车身结构设计及「三电」（电池、电机、电控）安全性上的显著提升，而今次事件亦显示出国产电动车在应对突发外力冲击时具备一定的防护能力。

 

