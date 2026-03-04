Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜以色列空袭圣城库姆 专家会议正选最高领袖接班人 建筑物被夷为平地

即时国际
更新时间：00:59 2026-03-04 HKT
发布时间：00:59 2026-03-04 HKT

在伊朗最高领袖哈梅内伊日前身亡后，以色列空袭行动升级，于周三（4日）凌晨对伊朗圣城库姆（Qom）发动精确打击，目标直指正在开会选出新任最高领袖的「专家会议」（Assembly of Experts）。据悉，该会办公大楼遭导弹「夷为平地」，令伊朗原本已陷入混乱的接班程序雪上加霜。

投票期间遭空袭 建筑物化为废墟

综合《以色列时报》及福斯新闻报道，由88名高级教士组成的伊朗专家会议，当时正聚集在库姆市的一座建筑内，进行选任哈梅内伊继任人的关键投票及计票程序。以色列空军随即发动夜袭，现场流传的图片显示，该建筑物在爆炸后彻底坍塌，沦为一片瓦砾。

《耶路撒冷邮报》指出，该大楼几乎被完全摧毁，但目前尚未有确切的伤亡人数公布。此前，美国官方估计在开战后的首48小时内，已有至少47名伊朗高层领导人在各项空袭中丧生。

防再被「斩首」 继任人选或延迟公布

根据伊朗宪法，最高领袖去世后，专家会议必须尽快选出继任人。目前，伊朗正由总统佩泽希齐扬、司法总监埃杰伊及宪法监护委员会代表组成的「三人临时委员会」管理。热门继任人选包括最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，以及曾公开高喊「美国死掉」的议长卡利巴夫。

路透社引述消息指，由于担心新任领导人会立即成为美以两军的「斩首」目标，专家会议内部正商讨是否推迟公布正式人选，以策安全。

以派百架战机狂轰德黑兰「领袖建筑群」

以色列国防军（IDF）证实，除了库姆的行动外，以军当日亦出动约100架战机，向德黑兰北部的「领袖建筑群」投下超过250枚炸弹。打击目标包括总统府办公室及最高国家安全委员会总部。

以方声明表示，该建筑群是伊朗政权保安最严密的核心资产，亦是领导层评估核计划及策划摧毁以色列行动的指挥中枢。以军强调，是次打击旨在彻底瓦解「恐怖政权」的指挥与控制体系。

 

