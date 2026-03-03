Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊 | 伊朗高层遭团灭 传因以国特工扮牙医 植入追踪器

即时国际
更新时间：14:00 2026-03-03 HKT
发布时间：14:00 2026-03-03 HKT

美国、以色列上周六联手空袭伊朗，击杀伊朗最高领袖哈梅内伊，事前的情报渗透成为关键。对此，有以色列人士爆料，指情报组织摩萨德（Mossad）特工乔装成牙医潜入伊朗，在替伊朗军政高层植牙时，趁机植入追踪器，以掌握每个人的确切位置，最终在空袭中精准锁定目标。消息曝光后，在网上引发热议。

犹太倡议组织Israel Now总监温斯坦（Meir Weinstein）周日（1日）在社交平台X上透露，摩萨德特工伪装成肠胃科医生和牙医潜入伊朗，由于牙医在当地必须优先服务关键的军政高层，因此得以在植牙时放入追踪器，而肠胃科医生也会在一些高层人士体内放入追踪装置。

传闻以色列特工扮牙医，在伊朗高层牙齿植入追踪器。路透社资料图片
以色列发动空袭，伊朗首都德黑兰发生爆炸。美联社
德黑兰遭到美以空袭，建筑物被毁。路透社
精准掌握即时位罝施袭

温斯坦指出，摩萨德上周六掌握每个人的即时位置，包括哈梅内伊的家属，便由以军向这些目标发射导弹，400多名军方与政府高层被「精准清除」，并暗示这可能是以方迅速掌握高层藏身处的关键原因。

不过，相关说法并未获得任何官方证实。以色列政府与摩萨德均未对此作出回应，伊朗方面也未证实有大规模高层因内部追踪装置遭锁定。

网民质疑如何保持追踪器电量

贴文曝光后，引来网民诸多质疑，直指「真是胡扯，追踪器藏在牙齿里？电池在哪里？为什么不直接追踪他们的手机和汽车呢？」、「这说法太离谱了，大规模在牙科或医疗手术中植入追踪设备，听起来超不可能」、「我是牙医，补牙是不可能的，空间根本不够」。

不过，也有人抱持相信态度，「自从摩萨德引爆所有传呼机炸死真主党后，我完全相信特工有可能做到」。

