Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱中东战火冲击亚洲能源供应　台湾或最先「断气」陷危机

即时国际
更新时间：14:15 2026-03-03 HKT
发布时间：14:15 2026-03-03 HKT

中东战火迅速升温，伊朗封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）已让全球五分之一石油供应岌岌可危。《纽约时报》警告，高度依赖中东能源的亚洲经济体正面临严峻考验，若美军未来数周持续打击伊朗，台湾天然气储备仅能维持11日，将最先「断气」，陷入能源危机。

相关新闻：伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)
美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

亚洲国家供应链受压

霍尔木兹海峡是中东石油运往亚洲的关键通道，中国、日本、南韩、台湾与印度等国均高度关注局势。专家指出，尽管伊朗经济依赖对中国石油出口不太可能彻底封锁，但油轮改道、保险费用飙升已造成港口压力剧增，本周国际油价急涨反映市场恐慌。

相关新闻：伊朗局势 · 拆局｜美以空袭伊朗影响中美关系？ 学者料特朗普访华计划不变

(美联社)
(美联社)

 

中日韩储备相对充足

中国外交部发言人毛宁呼吁停止军事行动，警告地区不稳冲击全球经济。中国陆上原油储备可支撑115日，2条主要管道来自俄罗斯与哈萨克暂不受影响；日本石油储备达254日、南韩210日，但两国均面临能源价格波动恶化贸易平衡的挑战，日本首相高市早苗誓言确保供应稳定。

(路透社)
(路透社)

相关新闻：伊朗封锁海峡冲击日本GDP　阿曼海域油轮遭无人艇袭击酿一死

台湾能源结构最脆弱

台湾能源结构最为脆弱，96%以上依赖进口，其中60%石油与逾30%天然气须经霍尔木兹海峡运输。台湾经济研究院评估，石油储备仅撑120日，天然气更仅11日。台积电等关键企业虽有应急发电机，但无法长期取代国家电网，经济事务部门已启动应急预案。

专家警告，长期中东战争或海峡封锁将对全球经济造成毁灭性打击，亚洲主要经济体首当其冲。能源安全已成为各国经济稳定的最大隐忧，随著油价持续波动与供应链压力加剧，未来局势发展值得密切关注。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
1小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
15小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
5小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
22小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
2小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
21小时前
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
饮食
20小时前
苏伟贤和田泰安感谢香港马会一直与他们保持紧密联络，全力提供协助。
甜甜小记│苏伟贤和田泰安感谢各界关心
名家专栏
23小时前