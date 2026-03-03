伊朗局势︱中东战火冲击亚洲能源供应　台湾或最先「断气」陷危机

中东战火迅速升温，伊朗封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）已让全球五分之一石油供应岌岌可危。《纽约时报》警告，高度依赖中东能源的亚洲经济体正面临严峻考验，若美军未来数周持续打击伊朗，台湾天然气储备仅能维持11日，将最先「断气」，陷入能源危机。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

亚洲国家供应链受压

霍尔木兹海峡是中东石油运往亚洲的关键通道，中国、日本、南韩、台湾与印度等国均高度关注局势。专家指出，尽管伊朗经济依赖对中国石油出口不太可能彻底封锁，但油轮改道、保险费用飙升已造成港口压力剧增，本周国际油价急涨反映市场恐慌。

(美联社)

中日韩储备相对充足

中国外交部发言人毛宁呼吁停止军事行动，警告地区不稳冲击全球经济。中国陆上原油储备可支撑115日，2条主要管道来自俄罗斯与哈萨克暂不受影响；日本石油储备达254日、南韩210日，但两国均面临能源价格波动恶化贸易平衡的挑战，日本首相高市早苗誓言确保供应稳定。

(路透社)

台湾能源结构最脆弱

台湾能源结构最为脆弱，96%以上依赖进口，其中60%石油与逾30%天然气须经霍尔木兹海峡运输。台湾经济研究院评估，石油储备仅撑120日，天然气更仅11日。台积电等关键企业虽有应急发电机，但无法长期取代国家电网，经济事务部门已启动应急预案。

专家警告，长期中东战争或海峡封锁将对全球经济造成毁灭性打击，亚洲主要经济体首当其冲。能源安全已成为各国经济稳定的最大隐忧，随著油价持续波动与供应链压力加剧，未来局势发展值得密切关注。