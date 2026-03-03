伊朗局势︱中东战火冲击亚洲能源供应 台湾或最先「断气」陷危机
更新时间：14:15 2026-03-03 HKT
发布时间：14:15 2026-03-03 HKT
发布时间：14:15 2026-03-03 HKT
中东战火迅速升温，伊朗封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）已让全球五分之一石油供应岌岌可危。《纽约时报》警告，高度依赖中东能源的亚洲经济体正面临严峻考验，若美军未来数周持续打击伊朗，台湾天然气储备仅能维持11日，将最先「断气」，陷入能源危机。
相关新闻：伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
亚洲国家供应链受压
霍尔木兹海峡是中东石油运往亚洲的关键通道，中国、日本、南韩、台湾与印度等国均高度关注局势。专家指出，尽管伊朗经济依赖对中国石油出口不太可能彻底封锁，但油轮改道、保险费用飙升已造成港口压力剧增，本周国际油价急涨反映市场恐慌。
相关新闻：伊朗局势 · 拆局｜美以空袭伊朗影响中美关系？ 学者料特朗普访华计划不变
中日韩储备相对充足
中国外交部发言人毛宁呼吁停止军事行动，警告地区不稳冲击全球经济。中国陆上原油储备可支撑115日，2条主要管道来自俄罗斯与哈萨克暂不受影响；日本石油储备达254日、南韩210日，但两国均面临能源价格波动恶化贸易平衡的挑战，日本首相高市早苗誓言确保供应稳定。
相关新闻：伊朗封锁海峡冲击日本GDP 阿曼海域油轮遭无人艇袭击酿一死
台湾能源结构最脆弱
台湾能源结构最为脆弱，96%以上依赖进口，其中60%石油与逾30%天然气须经霍尔木兹海峡运输。台湾经济研究院评估，石油储备仅撑120日，天然气更仅11日。台积电等关键企业虽有应急发电机，但无法长期取代国家电网，经济事务部门已启动应急预案。
专家警告，长期中东战争或海峡封锁将对全球经济造成毁灭性打击，亚洲主要经济体首当其冲。能源安全已成为各国经济稳定的最大隐忧，随著油价持续波动与供应链压力加剧，未来局势发展值得密切关注。
最Hit
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店 街坊：好多人排队 美心旗下品牌接手
2026-03-02 12:17 HKT
甜甜小记│苏伟贤和田泰安感谢各界关心
23小时前