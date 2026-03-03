美以攻伊 | 伊朗核设施2度遭攻击 卫星图证实纳坦兹3建筑受损

美伊战事持续升温，最新卫星影像显示，伊朗中部伊斯法罕省的的纳坦兹（Natanz）核设施在过去48小时内遭到攻击，导致3座建筑物受损，包括大型仓库及地下车辆通道。伊朗原子能组织主席伊斯拉米证实，美国和以色列周日（1日）晚对纳坦兹核设施发动了2次袭击。

根据美国卫星影像及空间情报公司Vantor在过去48小时内拍摄的卫星照片显示，伊朗最敏感的军事设施之一、也是最大的铀浓缩中心纳坦兹核设施出现受损情况。

核设施人员入口及车辆通道被毁

美国有线电视新闻网（CNN）分析卫星图像后，发现1栋大型仓库和2栋较小的两层建筑受到破坏。监测伊朗核计划的科学与国际稳定研究所指出，这些建筑是工作人员与车辆进出纳坦兹地下设施的通道，包括2个人员入口及一个车辆通道。

这些卫星照片似乎与国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周一（2日）的说法有出入，他当时表示「没有迹象」表明伊朗任何核设施被打击。

不过，跟美军去年使用巨型钻地弹和巡航导弹对该设施进行2次打击相比，今次对设施造成的损害似乎较小。

传伊朗至少742人平民丧命

而这场战争自2月28日爆发以来，伊朗境内已超过700人丧生，包括逾百名儿童。

总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」（HRANA）指，截至美东时间3月2日下午，伊朗至少已有742名平民丧生，其中包括176名儿童；另有超过900名平民受伤。 HRANA指出，过去24小时内，至少有85人死亡，且仍在核实另外数百宗通报的死亡案例。