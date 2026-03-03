Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊 | 伊朗核设施2度遭攻击 卫星图证实纳坦兹3建筑受损

即时国际
更新时间：12:27 2026-03-03 HKT
发布时间：12:27 2026-03-03 HKT

美伊战事持续升温，最新卫星影像显示，伊朗中部伊斯法罕省的的纳坦兹（Natanz）核设施在过去48小时内遭到攻击，导致3座建筑物受损，包括大型仓库及地下车辆通道。伊朗原子能组织主席伊斯拉米证实，美国和以色列周日（1日）晚对纳坦兹核设施发动了2次袭击。

根据美国卫星影像及空间情报公司Vantor在过去48小时内拍摄的卫星照片显示，伊朗最敏感的军事设施之一、也是最大的铀浓缩中心纳坦兹核设施出现受损情况。

相关新闻：
伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

最新卫星影像显示纳坦克兹核设施受损情况。美联社
最新卫星影像显示纳坦克兹核设施受损情况。美联社
纳坦兹核设施是伊朗最敏感的军事设施之一、也是最大的铀浓缩中心。美联社
纳坦兹核设施是伊朗最敏感的军事设施之一、也是最大的铀浓缩中心。美联社

核设施人员入口及车辆通道被毁

美国有线电视新闻网（CNN）分析卫星图像后，发现1栋大型仓库和2栋较小的两层建筑受到破坏。监测伊朗核计划的科学与国际稳定研究所指出，这些建筑是工作人员与车辆进出纳坦兹地下设施的通道，包括2个人员入口及一个车辆通道。

这些卫星照片似乎与国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周一（2日）的说法有出入，他当时表示「没有迹象」表明伊朗任何核设施被打击。

不过，跟美军去年使用巨型钻地弹和巡航导弹对该设施进行2次打击相比，今次对设施造成的损害似乎较小。

传伊朗至少742人平民丧命

而这场战争自2月28日爆发以来，伊朗境内已超过700人丧生，包括逾百名儿童。

总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」（HRANA）指，截至美东时间3月2日下午，伊朗至少已有742名平民丧生，其中包括176名儿童；另有超过900名平民受伤。   HRANA指出，过去24小时内，至少有85人死亡，且仍在核实另外数百宗通报的死亡案例。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
21小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
19小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
3小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
15小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
6小时前