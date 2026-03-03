特朗普政府延后退税请求遭驳回　逾千企业追讨1.3万亿元违法税款

新华社报道，美国联邦上诉法院于2日正式驳回特朗普政府延后启动退还关税程序的请求，并将案件发回美国国际贸易法院。此裁决意味著高达1750亿美元（约1.36万亿港元）的退税程序将迅速启动。

美国联邦上诉法院驳回特朗普政府延后启动退还关税程序的请求。(美联社)

逾千家美企联手起诉政府

此次法律争议源于特朗普2025年重返白宫后，援引《国际紧急经济权力法》推行的大规模关税政策。美国最高法院已于2月20日以6比3的票数裁定该政策违法。法庭记录显示，目前已有包括好市多（Costco）、锐跑（Reebok）在内的超过1000家大型及小型企业加入诉讼，要求政府归还已缴纳的关税。

退税总额高达1.3万亿港元

根据宾夕法尼亚大学华顿商学院的预算模型计算，最高法院关税终裁所涉及的退税金额达1,750亿美元，有分析指，尽管法律程序已进入退税阶段，但面对如此庞大的金额，美国政府与企业界围绕退税细节、时程及支付方式的斗争预计将会持续相当长的一段时间。