伊朗局势︱航母「戴高乐号」已赴地中海　马克龙：要维护法国经济利益

即时国际
更新时间：11:14 2026-03-04 HKT
发布时间：11:14 2026-03-04 HKT

法国总统马克龙宣布派遣航空母舰前往地中海，以确保海上航道安全并维护欧洲的经济利益。

马克龙星期二（3月3日）向全国发表电视讲话，他说法国航空母舰「戴高乐号」（Charles de Gaulle）已被派往地中海，随行的还有戴高乐号的空中力量和护卫舰。

马克龙说，鉴于霍尔木兹海峡已关闭，加上日益扩大的冲突威胁到苏伊士运河和红海航线，法国有必要采取行动：「我们需要维护我们的经济利益，因为这场战争正在严重扰乱石油价格、天然气价格和国际贸易局势。」

而在周一（2日），马克龙亦表示，将增加核弹头数量，并表示法国将不再披露其核库存的数字。马克龙又和德国总理默茨发表联合声明说，法德两国决定在核威慑领域开展更为紧密的合作，以应对不断演变的威胁态势。与此同时，法国外长巴罗称，法国准备与波斯湾国家及约旦协同防御伊朗袭击。

法国是世界第4大拥核国家，也是欧盟成员国中唯一的拥核国家。数据显示法国目前拥有大约290枚核弹头。

马克龙表示法国将不再披露其核库存的数字。美联社
马克龙表示法国将不再披露其核库存的数字。美联社
法国拟与波斯湾国家协同防御伊朗袭击。法新社
法国拟与波斯湾国家协同防御伊朗袭击。法新社
法国疾风战斗机。法新社
法国疾风战斗机。法新社

全球第4大拥核国 约有290枚核弹头

马克龙当天在位于法国西部布列塔尼半岛克罗宗附近的法国海军核潜艇基地阐述法国新版核威慑战略。他指出：「我们目前正在经历一个充满风险的地缘政治动荡时期。面对多重威胁，法国必须加强核威慑，同时必须考虑制定深入欧洲大陆腹地的威慑战略，并充分尊重国家主权。」

他表示，8个欧洲国家，包括德国、英国、波兰、荷兰、比利时、希腊、瑞典和丹麦，已同意参与法国提出的「前沿」核威慑计划。这些国家将能够驻扎法国「战略空军」，令法国「战略空军」深入欧洲大陆腹地。

法德核威慑展开更紧密合作

与此同时，法国和德国周一就加强核威慑方面的合作发表联合声明，表示两国已同意从今年开始采取相关合作步骤，包括德国参加法国的常规核演习等。声明称，有关安排将增强而不是取代北约的核威慑力。

而法国外长巴罗表明，如有必要，法国做好准备参与保护波斯湾国家和约旦，使这些国家免受伊朗袭击。他说，法国准备根据现有防务协议和国际法承认的集体自卫原则，采取相应行动。

巴罗表示，法方将采取措施捍卫法国在该地区盟友的利益，并可能通过采取必要和适当的防御行动，来摧毁伊朗发射导弹和无人机的能力。

