伊朗反击︱「不让一滴石油离开」关闭霍尔木兹海峡 扬言向通过船只开火

即时国际
更新时间：10:12 2026-03-03 HKT
发布时间：10:12 2026-03-03 HKT

伊朗学生通讯社周一（2日）报道，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在电视直播中扬言，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁，表明「不会允许一滴石油从该地区流出」。这是伊朗上周六扬言将关闭这条战略航道后，迄今最为明确的警告。此举可能切断全球约20%的石油运输，导致原油价格大幅上涨。

贾巴里说：「霍尔木兹海峡已经关闭，如果有人试图穿越，革命卫队的英雄与正规海军会把那些船只烧成灰烬。我们也将攻击石油管线，不会允许一滴石油离开这个地区，油价将在未来几天飙升至200美元（约1560港元）。」

伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡。法新社
伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡。法新社
霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾。路透社
霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾。路透社
通过霍尔木兹海峡运输的石油约占全球石油运输总量的20%。路透社
通过霍尔木兹海峡运输的石油约占全球石油运输总量的20%。路透社

不容一滴石油离开该区

另据伊朗法尔斯通讯社当天报道，目前没有任何油轮通过霍尔木兹海峡。26艘油轮在海峡附近徘徊，另有27艘油轮已完全停航，合计运载能力达1200万桶原油。

上周六，美国和以色列联手对伊朗发动空袭，伊朗伊斯兰革命卫队当晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。据伊朗迈赫尔通讯社周日（1日）报道，一艘未经授权的油轮试图通过霍尔木兹海峡时被击中。

封锁全球20%石油运输总量

霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口必经之路，通过这一海峡运输的石油约占全球石油运输总量的20%。

伊朗关闭霍尔木兹海峡，兑现了多年来的威胁，也就是伊朗一旦遭遇任何攻击，就会封锁这条水道。

石油市场近来持续关注德黑兰与美国和以色列等宿敌之间的紧张局势，担忧全面冲突若爆发，将干扰供应并破坏区域稳定。
 

