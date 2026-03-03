伊朗局势｜美以轰炸伊朗72小时 美军极速消耗随时陷弹尽之困？

美国与以色列对伊朗发动大规模空袭仅72小时，战火已迅速外溢至整个中东地区，据报至少11个国家直接卷入冲突。随着伊朗展开强力报复，波斯湾多国的防空系统因拦截大量导弹而陷入库存枯竭危机，然而却传出美方因产能不足，冷处理盟友补充拦截弹的请求，引发区域盟友对美国安全承诺的剧烈质疑。

相关新闻：伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

报复行动横跨波斯湾

伊朗在开战初期即兑现报复承诺，向以色列、阿联酋、巴林、科威特及卡塔尔发射多枚导弹及无人机。尽管德黑兰声称目标仅限于美以军事设施，但包括杜拜旅游区在内的多处平民目标仍遭到击中。战事进入第二天后，攻击范围更扩大至沙特阿拉伯与阿曼，黎巴嫩真主党亦正式加入战局，令中东陷入全面战争状态。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

美以向伊朗发动军事行动。法新社

相关新闻：伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

美方产能短缺难以即时补给

据《Axios》及《中东之眼》报道，阿联酋等国虽维持逾90%的拦截率，但代价是极速消耗耗时数年建立的「萨德」（THAAD）与「爱国者」拦截弹库存。知情官员透露，部分波斯湾国家向美方请求紧急补给时遭到「冷处理」。

前美方官员坦言，过去几天消耗的弹药量已相当于数年的产量，美国目前根本无法满足盟友的补给需求。

相关新闻：伊朗局势︱美国驻沙特大使馆遭无人机袭击 消息：爆炸后起火燃烧

美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。

调动航母「福特号」紧急支援

面对拦截弹短缺与主权受威胁，部分波斯湾国家开始质疑美国保障其防空安全的承诺，甚至在美军要求使用其境内基地时提出反问。

为安抚盟友情绪，特朗普政府已下令「福特号」航空母舰离开地中海前往波斯湾。分析指出，此举旨在展示武力震慑，并试图在补给短缺的情况下，透过海军力量缓解盟友的安全焦虑。