伊朗局势｜美以「史诗怒火」军事行动 6神人投注开战狂赚780万

美国与以色列联手发动的「史诗怒火」行动取得重大军事突破。空袭成功击毙包括伊朗最高领哈梅内伊（Ali Khamenei）在内的48名政坛要员。在硝烟四起的同时，国际加密货币预测平台竟出现多名神秘赌客，因精准命中开战时间而赚取巨额财富。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

红新月会指逾550人丧生

美国与以色列军方证实，针对伊朗境内多处战略目标的精确打击已摧毁多座核心指挥中心。伊朗红新月会表示，空袭至今已造成超过550人死亡，其中包含最高领袖哈梅内伊及多名高级官员。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

预测平台涌入41亿投注

在战云密布之际，加密货币预测市场平台Polymarket针对「美军轰炸伊朗时间」开赌盘，吸引全球玩家投入高达5.29亿美元（约41.3亿港元）。令人震惊的是，平台上有6个神秘新帐户早在开战前就精准投注2月28日，随著第一枚导弹落下，这几位赌客顺利赢得天文数字般的赔付金额。

在众多赢家中，一个特别受瞩目的帐户在美军发动空袭前数小时，突然投入重金押注2月28日开战。随著战讯传出，该帐户瞬间获利高达100万美元（约780万港元）。