美以攻伊阴霾笼罩 梅拉尼娅主持安理会保护儿童会议 伊朗斥可耻与虚伪

美国与以色列联手空袭伊朗之际，美国第一夫人梅拉尼娅周一（2日）主持联合国安理会一场讨论冲突中儿童的会议，这是她重点关注的议题之一。在美以攻击伊朗之际，梅拉尼娅承认她在「充满挑战的时期」主持这场会议。而伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼表示，美国空袭伊朗各大城市，又在冲突期间召开保护儿童的会议，「极为可耻与虚伪」

梅拉尼娅在发言中表示，美国与全世界所有儿童站在一起，愿和平早日降临。梅拉尼娅没有特别提到在中东爆发的新战争。她说：「和平并非必然脆弱，当知识与理解在我们所有社会中都受到充分尊重时，持久的和平就会实现。」

梅拉尼娅承认，她在「充满挑战的时期」主持这场会议。美联社

梅拉尼娅在美国驻联合国大使沃尔兹陪同下，抵达会场。美联社

梅拉尼娅是第一位担任联合国安理会主席的世界领袖配偶。法新社

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼表示，梅拉尼娅主持保护儿童的会议，「极为可耻与虚伪」。法新社

她是第一位担任联合国安理会主席的世界领袖配偶。美国今年3月担任安理会的轮值主席，令梅拉尼娅有机会主持会议。安理会的主席过去经常是由各国总统、总理和外交首长担任。

伊朗女校遇袭增至165死

伊朗国营媒体表示，伊朗南部一座女校遭到空袭，导致至少165人丧命、数十人受伤。以色列军方表示，他们不知道在这个地区发生的攻击事件。美军表示正在检视相关报告。

在会议开始前，伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼表示，美军空袭伊朗各大城市之际，梅拉尼娅主持保护儿童的会议，「极为可耻与虚伪」。

伊朗大使：美违联合国宪章

伊拉瓦尼告诉记者：「对美国来说，『保护儿童』和『维护世界和平安全』，显然与联合国宪章所规定的截然不同。」

联合国主管政治事务的副秘书长迪卡洛表示，联合国注意到了女子学校伤亡的相关报道。她提到美以攻击伊朗以及伊朗报复性袭击，对这个地区的儿童造成了影响。

迪卡洛说：「我们在过去2天不断体认到这个事实，由于这个地区持续不断的军事行动，以色列、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼的学校已经关闭，并改为遥距教学。」

中方呼吁冲突各方停火止战止暴

中国常驻联合国代表傅聪表示，儿童是武装冲突中最容易受到伤害、最需受保护的族群。当前，全球各地冲突此起彼伏，儿童受侵害事件呈连年增长态势，中方对此深感担忧。

傅聪表示，中方强烈谴责一切将儿童作为攻击目标的行为，敦促冲突方履行国际人道法义务，保护儿童免受战火侵袭，守住人类最起码的良知底线。

他说，中方呼吁冲突各方以广大民众的利益和福祉为重，尽快停火止战止暴，透过对话协商化解矛盾分歧。