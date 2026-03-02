小学馆︱恋童犯逼女生上床食屎获包庇 高桥留美子等漫画家杯葛「Manga One」

日本漫画界爆出抵制著名出版社小学馆事件。有恋童犯漫画家获小学馆包庇，在改笔名后继续在漫画应用程式「Manga One」连载作品，事件被揭发后，高桥留美子等知名漫画家将作品在「Manga One」下架，表达不满。

《一拳超人》作者发文谴责

据中央社报道，小学馆旗下漫画《堕天作战》作者山本章一（本名栗田和明），对任教高中的16岁女学生性侵及虐待，2020年因触犯「儿童色情禁止法」被法院判有罪。

「Manga One」编辑部在知情下，2022年将栗田和明的笔名改为「一路一」，连载其作品《常人假面》。

小学馆包庇恋童狼师的消息曝光后，引发多名漫画家抗议，甚至将作品自「Manga One」下架。

知名漫画《一拳超人》、《路人超能100》作者ONE发文谴责：「无法对未成年性侵害明确表达强烈谴责立场的人，我不会与其合作」；《结界师》作者田边伊卫郎透露对小学馆应对方式感到失望；《梦幻游戏》作者渡濑悠宇表示非常重视事件，正逐步停止在平台发布内容；《COSMOS》作者田村隆平指出已告知主管希望停止「Manga One」连载。

《别对映像研出手！》的作者大童澄瞳、《青春播放不间断》的作者水濑蓝、《ねこ、はじめました》的作者环方このみ、《99％サキュバスちゃん》的作者白石ユキ等人，也向小学馆表示强烈抗议。

殿堂级漫画家高桥留美子，虽然未有就事件发公开声明，但其经典作品《犬夜叉》、《乱马½》、《福星小子》（山T女福星）已退出「Manga One」；山田钟人原作、阿部司作画的《葬送的芙莉莲》同样也已撤下。

「Manga One」发声明致歉

「Manga One」编辑部日前向受害者致歉，承认不应该起用该名被定罪的作者。

至于编辑部是否介入与受害人和解协商，甚至要求不要对外谈论《堕天作战》连载一事，编辑部表示是「认知与资讯掌握不足，因应方式不妥当」。

小学馆则指已停止为《常人假面》单行本出货。

有网民翻出受害人A小姐案件的判决书，案情指，A小姐2016年就读北海道某私立高中，当时15岁的她，被大她30年的栗田和明指导绘画课程。

栗田和明借机亲近，并心理操控A小姐，不断与其到汽车旅馆发生性关系，更发展至逼吃粪便、灌肠等虐待行为。最终，栗田和明被判向受害人赔偿1000万日圆（约55.3万港元）。