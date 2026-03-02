Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡

更新时间：15:25 2026-03-02 HKT
发布时间：15:25 2026-03-02 HKT

伊朗与美、以两国的冲突全面升级，伊朗革命卫队（IRGC）于1日深夜发表声明，表示已经完成针对中东地区美军基地的第7波与第8波反击行动，并声称造成560名美军死伤。

精准打击CIA人员阿联酋住处

有消息传出，美军位于阿联酋的一处高官住所遭到精准打击，导致6名美国中央情报局（CIA）高官当场身亡。

革命卫队在声明中宣称，1日的反攻已进入第8波，密集发射的导弹与无人机重创美军设施，据其统计美军方面已有560人死伤。

另有消息指出，革命卫队针对阿联酋境内的一处目标发动导弹袭击，据信是CIA官员在当地的住所，袭击造成6名CIA高官死亡、2人受伤，但此消息尚未获得美方证实。

科威特美军基地传瘫痪

《纽约时报》指出，多个海湾国家的美军驻地成为攻击重点。革命卫队宣称位于科威特的阿里萨利姆（Ali Al Salem）海军基地遭导弹炸至「完全瘫痪」；另一处穆罕默德艾哈迈德（Mohammad Al-Ahmad）海军基地则有3处美方基础设施遭到摧毁。

 

