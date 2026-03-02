Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱法学家阿拉菲暂代最高精神领袖 一文看清如何选出

即时国际
更新时间：14:00 2026-03-02 HKT
发布时间：14:00 2026-03-02 HKT

伊朗遭受美国及以色列联合攻击，最高领袖哈梅内伊与大量高级官员被杀，伊朗1日宣布，由法学家阿拉菲（Alireza Arafi）暂任最高精神领袖。究竟，伊朗这个神权国家，如何选出最高精神领袖？

伊朗利益调节委员会（Expediency Discernment Council）发言人Mohsen Dehnavi在社交媒体X平台发文表示，已选出法学家阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi），作为伊朗宪法监护委员会（Guardian Council）的宗教成员，加入伊朗临时领导委员会。

相关新闻：伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新

又指，伊朗直到选出新任最高精神领袖前，临时领导委员会将由总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）及阿拉菲三人组成。

而宪法监护委员会有一半成员由最高领袖任命。

发言人亦补充，选择阿拉菲作为宗教代表，是为确保在专家议会选出永久领袖的过程中领导权延续与稳定，「尽快完成选举」。

据中央社报道，伊朗的最高精神领袖为终身职位，由民选的专家会议（Assembly of Experts）选出。理论上，领袖受这个最高神职机构监督，但实际上最高领袖具所有政策的裁决权，且为武装部队总司令。

专家会议由88名法学家组成，每8年改选一次。迄今为止，该会议仅监督过一次权力交接：即霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）1989年病逝后病逝后，选出哈梅内伊继任。

 

