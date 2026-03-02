伊朗局势 | 特朗普：已选定3位伊朗新领导人选 但暂不会揭盅

美国总统特朗普表示，他已有3个「非常好的人选」来领导伊朗，但目前不会透露这3人身份。他还说，如果伊朗新领导层展现出务实精神，美国愿解除对伊朗的制裁。

特朗普在接受《纽约时报》简短电话访问时提到，关于在最高领袖哈梅内伊死后由谁来领导伊朗，他手上有一份包含3人的名单。他表示：「我有3个非常好的人选，但我现在不会透露他们是谁，我们先把工作完成。」

相关新闻：

哈梅内伊身亡｜革命卫队高级指挥官扬言 「将在战场上展示神秘武器」

伊朗最高领袖哈梅内伊证实在美以空袭中身亡。新华社

特朗普指，如果伊朗新领导层展现出务实精神，美国愿解除对伊朗的制裁。美联社

美以向伊朗发动空袭，炸死伊朗最高精神领袖。法新社

呼吁伊朗人民起义

报道指出，针对政权过渡模式，特朗普提出了几种截然不同且相互矛盾的构想。他一方面希望伊朗精锐的武装部队（如伊朗革命卫队）能直接将武器交给伊朗民众，称他们「实际上会向人民投降」；另一方面，他又表示是否推翻现有政府「将取决于伊朗人民自己」，并称人民现在显然有了这个机会。

他也呼吁伊朗人起义，说「美国与你们同在」，并警告革命卫队投降，否则「必死无疑」。他并誓言要为美军在对伊朗行动中丧生的3名美军复仇，同时警告可能会有更多伤亡。

提委内瑞拉模式 幕僚示警难以套用

除了交由人民决定外，特朗普还反复提及委内瑞拉模式，形容这是一个「完美的剧本」。在该模式中，仅有最高领导人被移除，多数政府班底予以保留，并转而与美国务实合作。这两种构想在权力交接的制度设计上存在根本差异。

此外，纽时指出，特朗普的幕僚已向他警告，由于伊朗具备强大的军事能力、活跃的核计划，且两国在文化与历史上有著巨大差异，要将委内瑞拉模式直接套用于德黑兰几乎是不可能的。

报道分析指出，这些不同说法反映出特朗普政府对未来几周如何建立德黑兰替代政府仍存在不确定性。当被问及若伊朗民众起义推翻现政府，美国是否会提供保护时，特朗普则拒绝给出明确承诺，仅表示「现在还太早」。