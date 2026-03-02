Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 英允美使用英国基地 施纪贤：不参与对伊朗主动攻击

更新时间：09:24 2026-03-02 HKT
发布时间：09:24 2026-03-02 HKT

英国首相施纪贤表示，已同意让美国使用英国的基地，对伊朗的导弹储存库或发射场发动防御性攻击，目的是要摧毁伊朗的导弹及其发射装置。但施纪贤强调，英方没有参与美国与以色列对伊朗的先发制人攻击，也不会加入任何主动攻击。

施纪贤在社交媒体发布的影片谈话中说：「伊朗正采取焦土策略，因此我们支持盟友及在当地的英国人民的集体自卫。」他表示，伊朗透过对这个区域持续发动攻击来报复，其导弹击中了英国公民滞留的机场和酒店。

他指出：「英国不参与对伊朗的打击，是经过深思熟虑的选择。尤其因为我们相信，对该地区与全世界而言，最佳出路是透过协商来解决。但伊朗正在攻击英国的利益，使得英国人民面临巨大风险。」

强调要从源头摧毁伊朗导弹

英国政府在网站上也另发一项声明，以说明英国的法律立场。

施纪贤表示：「唯一能阻止伊朗威胁的方法，是从源头摧毁导弹，包含导弹的储存设施或发射装置。」他说，英国战斗机已经参与了协同防御行动，并且拦截了伊朗的攻击。

他说：「美国已要求使用英国的基地，作为特定有限度的防御用途。我们已经决定接受这个要求，阻止伊朗对这个区域发射导弹。」但他未说明基地的具体地点。

英法德准备对伊朗采「防御性行动」

法国、德国及英国较早前发表联合声明，表示如有必要，已准备好为捍卫自身及在波斯湾盟友的利益，对伊朗采取「防御性行动」。

施纪贤表示，在受影响区域有至少20万名英国公民，包括居住当地的英国人、度假家庭与差旅人士等。

他又声称，来自伊朗的威胁也危及英国武装部队。上周六，伊朗袭击了巴林的一处军事基地，英军人员「险些被击中」。

