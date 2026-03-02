美攻伊引恐怖袭击报复？德州酒吧枪击案酿3死14伤 枪手曾表态支持伊朗政权

美国德州奥斯汀一间酒吧周日（1日）凌晨发生疑涉及恐袭的枪击事件，一名身穿著伊朗国旗图案上衣的枪手在人群众多的酒吧外开枪滥射，造成2人死亡，另有14人受伤，枪手随后也遭击毙。美国联邦调查局（FBI）正调查枪手动机是否为报复美国攻击伊朗的恐怖活动，事缘枪手曾在社交媒体上表达「支持伊朗政权的言论」。

上衣有「阿拉财产」字句

现场是奥斯汀市西第六街，奥斯汀警察局长戴维斯指，涉案枪手驾驶一辆SUV在附近区域兜了几圈后，从车窗探出手枪开枪，子弹击中了露台上和酒吧门口的人，随后又在距离酒吧不远处停车，下车后朝著经过路人扫射。

相关新闻：

伊朗局势｜巴基斯坦卡拉奇美领使馆外爆冲突 至少9死25伤 警催泪气体疏散

警方接报后立刻赶到现场，枪手在与警方交火期间中弹身亡。警方公布，事件造成包括枪手在内3人死亡、14人受伤，其中3人伤势严重。发生枪击案的西第六街为奥斯汀知名夜生活区域，酒吧和餐馆密集，夜晚人流众多。

一名警员透露，枪手为53岁的迪亚涅（Ndiaga Diagne），来自塞内加尔。他于2000年首次以B-2旅游签证入境美国，6年后与美国公民结婚后成为合法永久居民，并于2013年成为美国归化公民，之前在纽约市和德州皆有多次被捕纪录。当地警方表示，迪亚涅有精神病史，他在犯案时穿著有伊朗国旗和写著「阿拉财产」（Property of Allah）的上衣。

共和党议员发布枪手图片

共和党籍议员罗伊（Chip Roy）在社交平台X上发布据称为枪手的照片。照片中该名男子手持步枪，并穿著一件印有「阿拉财产」字样的运动衫。

赛德情报集团表示，迪亚涅早在2017年的facebook贴文中，就曾表达过「支持伊朗政权的言论，以及对以色列与美国领导层的仇恨」，且曾发布过自己手持疑似突击步枪的照片。

枪手车内发现可兰经

FBI联合反恐工作小组以及其他专业小组正调查此案是否与美国攻击伊朗后引发的恐怖袭击报复有关，据报迪亚涅车上有一本可兰经。一名派驻德州的FBI干员说：「该名枪手和他的车辆中，有迹象显示他和恐怖主义有关联。」

白宫表示，特朗普已获知这宗枪击案的相关汇报。共和党籍德州州长阿博特强调，德州会对任何「企图利用中东冲突威胁德州的人」展开强力回应。他透过声明表示：「我们不会被恫吓，也不会屈服于恐怖袭击。」

