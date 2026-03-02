伊朗局势｜特朗普：军事行动或持续四周 称美伊官员「正在接触」

中东局势持续升温之际，美国总统特朗普接受英国《每日邮报》访问时表示，针对伊朗的军事行动可能持续约四周。他称伊朗幅员广大，行动需要时间，但亦可能更快完成。特朗普同时表示，仍对与伊朗进一步对话持开放态度，但未说明谈判是否即将展开。

特朗普在社交平台发布影片警告，对伊朗的作战行动将持续，直至「所有目标达成」。他证实已有三名美军士兵在行动中阵亡，并预计可能出现更多伤亡。美方此前表示，行动已造成伊朗最高领袖及多名政府与军方高层死亡。

特朗普表示，美伊官员「正在接触」，但未透露细节，并强调目前作战行动仍在全面进行。

另一方面，斡旋美伊谈判的阿曼表示，尽管美国与以色列对伊朗展开大规模军事行动，外交解决冲突的空间仍然存在。阿曼外交大臣巴德尔・布赛义迪在社交媒体发文称，「外交之门仍然敞开」，并指日前在日内瓦举行的会谈，曾就美国与伊朗之间一项前所未有的协议取得实质进展。

他表示，虽然原本希望避免战争，但战事爆发不代表和平希望就此消失，仍相信外交能解决冲突。布赛义迪同日亦与伊朗外长通话，敦促实现停火。