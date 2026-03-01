伊朗局势︱美军首用秘密武器LUCAS无人机 原来「山寨」伊朗产品？

2月28日，美国和以色列对伊朗发动了代号为「史诗怒火」的大规模空袭。行动中，美军出动「战斧」巡航导弹和F-18、F-35战斗机，还首次在实战使用秘密武器「卢卡斯」（LUCAS）自杀式无人机。

随后，美国中央司令部发布对伊朗空袭的照片，照片公布袭击的相关细节。国防部称，中央司令部首次使用了仿伊朗「沙赫德」无人机的单向攻击无人机。

据悉，美国中央司令部于去年12月宣布，已在中东组建首个自杀式无人机中队「蝎刺打击特遣队」，部队装备「卢卡斯」（LUCAS）自杀式无人机。

每架造价仅约$27万

「卢卡斯」自杀式无人机机身长约3米、翼展2.4米，每架造价仅3.5万美元（约27万港元）。



「卢卡斯」具有低端型号和高端型号，低端型号机头搭载镜头，用于侦察或自杀式攻击，航程约800公里。高端型号配备头部装备可旋转光电转塔，尾部安装卫星通信天线，可携带50公斤战斗部，具备「察打一体」功能，航程超过1500公里。由于外形上与伊朗「见证者-136」（Shahed 136）自杀式无人机非常相似，被外界称为美国版「空中小摩托」。