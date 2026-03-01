伊朗局势︱「史诗怒火」细节曝光 美供情报以投30弹毁哈梅内伊住所

2月28日，美国与以色列向伊朗发动联合军事行动「史诗怒火」（Operation Epic Fury），事件震惊全球。是次军事行动精准打击目标，甚至成功击杀伊朗最高领袖哈梅内伊。美国多个传媒相继披露行动细节。



环球网引述美国《华尔街日报》在美东时间周六（2月28日）晚发布的一篇报道，披露伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭袭击身亡的细节。

采取行动被形容「难得机会」

报道称，以色列和美国的军事情报部门一直在观望、等待一个「难得的机会」，即伊朗的高级政治和军事领导人举行会议，这时发动袭击可将其同时击毙。



报道称，当美国和以色列发现当天有3场这样的会议举行时，他们在白天发动袭击，其中向哈梅内伊住所投掷约30枚炸弹。



路透社当地时间3月1日报道，两名美国消息人士及一名知情美国官员透露，以色列和美国2月28日对伊朗发动袭击的时机，与哈梅内伊和其高级顾问举行会议的时间一致。一名美国消息人士称，哈梅内伊原定于2月28日晚在德黑兰举行会议，但以色列情报部门探测到于当日上午举行的一场会议，因此提前实施空袭。

此外，《纽约时报》亦披露，在中央情报局定位哈梅内伊与一众伊朗高层集会后，以军提早发动攻击，完成斩首任务。

以军提早发动攻击

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报道，哈梅内伊是 28 日清晨于家中办公室遭空袭身亡；半岛电视台（Al Jazeera）援引伊朗官方媒体披露，哈梅内伊的女儿、女婿与外孙也在空袭时丧命。

《纽约时报》披露，美国与以色列原计划借暗夜掩护发动攻击，但在中央情报局（CIA）得知德黑兰政府官邸将于28日上午举行会议、并判定哈梅内伊本人将与会后，决定改变攻击时机。



知情人士透露，中情局将「高精确定位」情报交给以色列。以色列战机于当地时间28 日清晨 6 时许自基地起飞，虽然参与任务的飞机数量相对不多，但都配备远程且高精度武器。