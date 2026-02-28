伊朗局势︱伊朗流亡王子力撑「史诗怒火」行动　吁民众重返街头推翻专制政权

美国总统特朗普正式宣布对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，流亡海外的伊朗前皇储芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）公开表达支持。他将美以联手的军事打击形容为「人道干预」，并呼吁国内同胞做好准备，随时重返街头给予专制政权最后一击。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

巴勒维指美方援助已抵

在特朗普于「真实社群」（Truth Social）宣布行动开始后，已故伊朗国王之子巴勒维分别以波斯文与英文发表声明，直言「决定性时刻就在面前」。他感性地表示，特朗普承诺给予伊朗人民的援助已经抵达，并强调这次军事行动的目标是打击伊朗伊斯兰共和国的镇压与杀戮机器，而非针对伊朗这个国家和伟大的民族。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

以色列空袭伊朗后，警报响起，一对夫妇带著两个孩子冲向避难所。 (美联社)

吁军警转投人民阵营

巴勒维透过社交媒体向国内同胞喊话，呼吁民众现阶段先待在家中确保安全，但要随时准备在适当时候重返街头采取最后行动。他同时对伊朗执法单位及安全部队发声，指其职责应是保卫人民，而非保卫透过镇压和犯罪挟持国家的政权，期望军方在关键时刻倒戈支持自由阵营。

事实上，伊朗国内自去年12月底起，便因严重通膨爆发大规模抗议，示威强度已达到「新层次」。政治分析家指出，随着美以军事打击与国内日益壮大的抗争运动产生共振，即使德黑兰当局发动强力镇压，恐也难以平息这场威胁其统治根基的政治风暴，伊朗政局正走向自1979年以来最关键的转捩点。

美以向伊朗发动军事行动。美联社

1979年，伊朗爆发伊斯兰革命，推翻与美国友好的巴勒维政权，流亡穆斯林领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）掌权，爆发美国大使馆人质危机，在美国受教育的巴勒维之子芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）至今流亡在外。

