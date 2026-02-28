Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疑美国施压 智利拒让中国海军医院船提供服务

即时国际
更新时间：18:00 2026-02-28 HKT
发布时间：18:00 2026-02-28 HKT

中国海军「丝绸方舟」医院船2月25日抵达智利港口城市瓦尔帕莱索水域后，智利以未经授权为由，拒绝让「丝路方舟」为当地人民提供医疗服务。外电称，有关决定正值美国就一项拟议中的海底电缆项目，向智利加码施压之时。

「丝路方舟」号自去年9月5日起航，执行「和谐使命-2025」海外人道主义医疗服务任务，航迹跨越南太与拉美，计划到访10多个国家，历时两百余天。该船于2月25日抵达智利港口城市瓦尔帕莱索水域。

提供医疗服务的「丝路方舟」。
智利卫生部称，医院船去年底向智利外交部提出在船上为当地居民提供医疗服务的申请，经智方审核后决定不予以授权，因为根据智利卫生条例，只允许在智利获得专业认证的医疗人员提供医疗服务。

路透社报道称，智利此番拒绝，与美国近期的持续施压不无关系。因中企参与建设连接智利与香港的海底光缆项目，美国政府此前对3名智利官员实施签证制裁。

