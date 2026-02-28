Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美以联手空袭伊朗多处目标　中方科技公司事前曾公开美军战机部署

更新时间：16:55 2026-02-28 HKT
发布时间：16:55 2026-02-28 HKT

中东局势剧烈升温。美国与以色列军方于今日（28日）联手对伊朗境内多个战略目标发动空袭，目前伤亡及损毁程度尚待进一步核实。伊朗军方随即发射导弹反击，以色列国防部证实防空系统正全面运作以拦截威胁。据报，在空袭发生前夕，有中国科技公司曾公开美军战机部署。

在空袭发生前夕，有中国科技公司曾公开美军战机部署。(X@manniefabian)
在空袭发生前夕，有中国科技公司曾公开美军战机部署。(X@manniefabian)

中国科技公司揭美军匿踪战机部署

《自由时报》报道，在空袭发生前夕，中国科技公司「觅熵科技」曾公开一组高清卫星照片，明确标示出美军11架F-22「猛禽」隐形战机，正停泊在以色列的奥华特空军基地（Ovda Airbase）。照片中显示，基地附近部署亦疑似「爱国者」防空导弹发射车。

相关新闻：伊朗局势︱特朗普呼吁伊朗民众接管政权 「几代人唯一一次机会」

以色列基地旁疑似部署了爱国者飞弹。(X@manniefabian)
以色列基地旁疑似部署了爱国者飞弹。(X@manniefabian)

