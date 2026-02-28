日逾70公斤女生甩肉25kg 逆袭成校花 逾2千万网民惊艳
日本一名身形圆润的女高中生，因被人称赞瘦下来一定像女星土屋太凤，下定决心展开瘦身大作战。她花了5年时间，从突破70公斤的体重狠甩25公斤肥肉，蜕变成45公斤的清瘦美女，甚至因此拿下大学选美后冠。她的减肥前后对比照引发网民热议，吸引超过2464万人次点击。不过她自己也笑称，虽然瘦下来了，但一点也不像土屋太凤。
这名叫Nako的美女，在Instagram上拥有10万粉丝，曾夺下筑波大学校花宝座，并取得2022年筑波大学选美后冠，2023年更在全国大学生选美赛事中拿下亚军殊荣，目前已是社交平台上小有名气的美妆网红。
花5年减肥 网民指判若2人
体重曾突破70公斤的Nako，靠著严格控制饮食、规律运动加上勤做按摩，历经5年苦战终于成功减重25公斤。她坦言，虽然瘦身过程非常辛苦，但瘦下来后五官也变得更加立体，只不过自己并不像土屋太凤，反而留著短发走出个人风格。
Nako如今也在网上分享小脸按摩的方法，并号称可以达到整容级的效果。网民看到Nako的前后对比照片纷纷惊呼连连，并留言表示，「不会吧，根本判若两人」、「超正」、「努力的成果」、「太强了」、「脸上的痣变多，看起来不是同一个人」、「不管怎样都很漂亮」。
