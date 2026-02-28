伊朗局势︱美国以色列发动空袭 伊朗官员：德黑兰正筹备「毁灭性」报复︱不断更新

伊朗局势急转直下，美联社报道，以色列国防部长称该国已袭击伊朗并宣布进入紧急状态。最新消息指，伊朗最高领袖办公室附近遇袭，暂未知伤亡数字。较早前，新华社报道，德黑兰市中心传出爆炸声。与此同时，以色列全境响起警报。伊朗法尔斯通讯社报道，多枚飞弹击中德黑兰大学街及共和国广场地区。

消息：伊朗总统安全无恙

美以向伊朗发动军事行动。法新社

15：45

伊朗迈赫尔通讯社，伊朗总统安全无恙。塔斯尼姆通讯社，七枚导弹击中总统府和伊朗最高领袖哈梅内伊官邸附近区域。





15：36

美国总统特朗普表示，不久前，美国在伊朗发动了重大作战行动。他强调，伊朗永远不能拥有核武器。

15：23

伊朗官员：德黑兰正筹备报复措施，回应将是毁灭性的。



15：16

伊朗议会国家安全委员会负责人：以色列已开始走上一条不由其掌控的道路。



15：13

据央视，伊朗民航部门宣布，暂时关闭全国领空六个小时。



15：10

中国驻伊朗大领馆通报，当地时间2月28日，伊朗遭受军事打击，伊当地安全形势极为严峻复杂。中国驻伊朗使领馆特别提醒在伊中国公民密切关注形势发展，保持镇定，提高警惕，加强安全防范，立即做好紧急避险，切勿前往敏感地点和人员密集场所。如遇紧急情况，请及时向当地警方报警，并与驻伊朗使领馆联系。

美以向伊朗发动军事行动。美联社

美以军行动筹备数月

15：07

对伊朗发动军事行动后，美国官员称，空袭旨在摧毁伊朗的安全机构，预计对该国的空袭范围将非常广泛。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合打击。



15：04

BNO新闻报道，卡塔尔多哈听到了警报声。央视报道，巴勒斯坦方面消息称，以色列战机在巴勒斯坦上空频繁活动。



15：00

伊朗媒体称，德黑兰东部和西部部分地区手机通信线路已被切断，部分区域的互联网连接出现减弱。

伊朗总统府成目标

14：57

央视报道，根据初步报告显示，美国和以色列的轰炸目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼

14：55

当地官员：伊朗最高领袖哈梅内伊不在德黑兰，已被转移至安全地点。



14：49

一名以色列安全官员称，对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。据以色列媒体援引安全人士报道，两国已为此筹备数月。



伊朗约30个目标遭攻击

14：40

伊朗首都德黑兰听到三声巨大爆炸声。以色列国防部长卡茨说已对伊朗发动「先发制人」攻击，并宣布以色列全境进入紧急状态。

以色列媒体报道说，伊朗约30个目标遭到攻击。



以色列国防军说，以色列全境拉响警报，他们直接向手机用户发送了预警指示，要求民众停留在避难所附近。

14：20

较早前，由于美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，中国与美国已罕见地接连发布紧急通知，敦促本国公民尽快撤离伊朗及以色列等地区，引发外界对区域冲突风险的担忧。

