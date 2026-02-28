日本掀起棺材冥想风潮 躺幽闭空间反思生命意义

日本近来掀起一股奇特的棺材冥想风潮，最初源自千叶县一间殡葬业者的创意体验，如今逐渐在追求心灵疗愈的人群中流行。有体验者认为，躺在棺材幽闭却安全的空间里反思生死课题，或只是休息放松，能令人更深刻体会生命的可贵。

近年日本青少年自杀率创下逾40年新高，推广棺材冥想的希望能借由这种「预演死亡」的体验，引导年轻人重新审视生命意义。而这类体验适合想要独处以舒缓压力的人，随著这股风潮日益兴盛，市面上甚至出现各式各样的棺材，以满足不同顾客的需求。

体验者可选择打开或关闭棺材。Grave Tokyo

东京新开幕的冥想空间「瞑想空间 かんおけin」推出30分钟棺材体验。瞑想空间 かんおけin官网

部分棺材由品牌Grave Tokyo设计打造，外观色彩缤纷，被称为「可爱棺材」。

收费2000日圆 躺30分钟

东京新开幕的冥想空间「瞑想空间 かんおけin」推出30分钟棺材体验，顾客在收费约2000日圆（约100港元）的服务中，可以自己喜欢的形式进行，不仅能选择打开或关闭棺材，还能聆听疗愈音乐、观看投影在天花板的影片，或者保持全然静默的环境。

该公司的设计师兼客制棺材工匠美佳子表示，她以梦幻炫丽的风格设计丧礼用品，是希望让人看见「黑暗明亮且没那么可怕」的一面，并提醒人们生命值得珍惜。

盼消除对死亡恐惧

美佳子2024年在京都一所大学举办工作坊，邀请学生体验棺材冥想，部分参与者事后指出，这是一个「反省自我、放下忧虑」的机会，并让人「消除对死亡的恐惧，对生命产生更强烈的渴望」。