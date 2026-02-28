梅拉尼娅将主持联合国安理会会议 创国家元首配偶首例

美国将于三月接任联合国安全理事会轮值主席国。白宫宣布，第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）将于下周一（3月2日）亲自主持安理会会议。联合国发言人指出，这将是联合国成立以来，首次有现任国家元首的配偶主持安理会会议，写下历史先例。

演说重点阐述教育和社会包容

梅拉尼娅的办公室周四发表声明，透露是次会议的主题定为「冲突中的儿童、技术与教育」。据悉，梅拉尼娅将在演说中重点阐述如何透过教育手段促进社会包容，并以此作为迈向世界和平的基石。

美国第一夫人梅拉尼娅近期动作多多，一部以其名字名名的纪录片早前在美国上映，展示她在特朗普第二次就职典礼前的20天生活。

据报梅拉尼娅过去一直关注儿童权益，在特朗普（Donald Trump）2025年重返白宫后，她曾致函俄罗斯总统普京，呼吁归还因战事被带往俄罗斯的乌克兰儿童。特朗普日前在国情咨文中亦对妻子赞誉有加，称无人比她更关心美国的年轻一代。

联合国：体现美方重视安理会议程

虽然特朗普过往多次批评联合国效率低下，甚至拖欠数十亿美元预算款项，但联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行简报中表示，梅拉尼娅今次的出席，显示出美方对安理会功能及当前人道议题的重视。

安理会由15个理事国组成，主席国职位每月轮换。梅拉尼娅此举显示她在特朗普第二个任期中，或将承担更多具国际影响力的角色。