高市早苗立场反转 反对女性继承日皇位

日本皇室面临严峻的继承危机，然而被视为改革关键人物的日本首位女首相高市早苗，其立场却出现了令人意外的转变。2月27日，高市早苗在国会表态，反对修改现行仅限男性的皇位继承制度，称「将继承权仅限于皇室男性后裔是恰当的」。此番言论与她数天前「修改规则迫在眉睫」的说法大相径庭，为日本皇室的未来增添了更多不确定性。

继承人丁单薄

日本现任德仁天皇的独生女爱子公主，因《皇室典范》规定女性没有继承权，而无法继承皇位。目前，具备继承资格的仅剩三人：天皇的弟弟、现年60岁的秋筿宫文仁亲王；文仁亲王19岁的儿子悠仁亲王；天皇年届90岁的叔叔常陆宫正仁亲王。

随著皇室成员持续减少，加上女性皇族婚后必须脱离皇籍，继承人短缺问题已成为动摇国本的潜在危机。

日皇继承人丁单薄，皇室未来堪忧。 路透社

民意支持与政治犹豫

事实上，日本社会对于女性继承皇位的支持度相当高。早在2005年，悠仁亲王出生前，政府委员会曾建议修法，让天皇长子或长女继承皇位，为爱子公主登基铺路。但随著悠仁的诞生，改革的脚步暂时停歇。

高市早苗此次的表态，无疑让支持改革的民众感到意外。就在本月20日，她才公开警告修改继承规则已「迫在眉睫」，并希望就确保皇位稳定继承展开深入讨论。如今她引述2021年专家小组的结论，支持维持男性继承的传统，显示出政府内部对此议题的高度敏感与分歧。

为了解决继承危机，2021年的专家会议曾提出一个替代方案：考虑允许皇室「收养」已脱离皇籍的旁系男性远亲。但此方案也引发质疑，不确定是否有人愿意放弃现有的自由与事业，来承担延续皇室血脉的重任。

在民意浪潮与政治传统的拉扯之间，日本皇室的未来之路依然充满变数。