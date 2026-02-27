Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

纽约「巨婴」｜体重近6公斤 一出生就穿「3个月大」童装

即时国际
更新时间：18:30 2026-02-27 HKT
发布时间：18:30 2026-02-27 HKT

美国纽约州北部一位母亲最近迎来了她的第四个孩子，但这个新生儿的尺寸却让所有人大吃一惊。男婴小尚恩（Shawn Jr.）出生时体重高达13磅（约5.9公斤），不仅直接创下医院纪录，体型更像一个已经3个月大的BB。

他的母亲特雷莎（Terrica）笑著说，虽然产前就知道BB会「份量十足」，但没想到会如此惊人。「我们感觉像直接跳过了新生儿阶段，」她表示：「他一出生就得穿3到6个月大的衣服和尿布，就像直接生了个3个月大的BB。」

这名「重量级」巨婴于1月30日在伊萨卡市的卡尤加医疗中心（Cayuga Health）诞生，成为该院有史以来最重的新生儿。为了纪念这个特别的时刻，院方在社交媒体分享了一张极具对比性的温馨照片：小尚恩与同一天出生、体重仅4磅（约1.8公斤）的女婴玛格丽特（Margot）并排躺著。

这个强烈的对比震惊了许多人。女婴玛格丽特的母亲表示，看到小尚恩的尺寸，让她迎接自己娇小孩子的喜悦「更加甜美」。她说：「这提醒了我们，每个BB都是独一无二的，有著自己的成长步调与体型。」

院方表示，无论新生儿体重是轻是重，医疗团队都已准备好提供最高水准的专业照护。作为参考，根据健力士世界纪录，史上最重的婴儿于1955年在意大利出生，当时体重达22磅（约10公斤）。

