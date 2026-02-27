关税战2.0︱美国国际贸易委员会将展调查 评估撤销中国「最惠国」待遇冲击
更新时间：13:02 2026-02-27 HKT
美中贸易关系再现暗涌？美国国际贸易委员会（USITC）周四（26日）宣布，将正式展开一项调查，以评估一旦撤销中国的「永久性正常贸易关系」（PNTR）地位，将对美国经济造成的影响。此举预料将导致对中国进口商品征收的关税大幅提高。
USITC在声明中表示，这项调查是根据一项国会拨款法案的要求而进行，预计将在今年8月21日前公布调查结果。
或致大幅提高中国产品关税
「永久性正常贸易关系」地位是世界贸易组织（WTO）成员之间互相给予的贸易待遇，确保来自成员国的进口商品能享有较低的关税。
若美国单方面撤销中国的这一地位，意味著美国可以对从中国进口的商品征收更高的关税，势必对两国本已紧张的贸易关系造成进一步的冲击。
