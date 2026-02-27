出生率跌至新低 新加坡增移民

新加坡昨日公布数据显示，2025年该国整体生育率跌至0.87，再创历史新低。副总理兼贸工部长颜金勇称，尽管政府已积极支持国民成家育儿，但仍须谨慎地引入新移民，才能弥补低生育率的问题。未来五年，狮城每年预计接纳2.5万至3万名新公民。

日出生人数10年降30%

颜金勇昨日在国会透露，该国去年迎来2.75万名新生儿，0.87的整体生育率显著低于2024年的0.97，比起10年前的1.24更是低很多。他指这是国家历来最低的生育率，趋势令人担忧。新加坡的登记结婚人数也有所下降，而人口老化的速度也越来越快。去年，5名公民当中就有一人已届65岁或以上。

颜金勇说，狮城须谨慎地引入新移民，以弥补低生育率的问题。新加坡去年接纳2.5万名新公民。颜金勇表示，未来5年，新加坡每年接纳新公民人数估计介乎2.5万至3万人。此外，该国接纳的永久居民人数也须调整。未来五年，估计每年接纳约4万名新永久居民，多于去年的3.5万人。

日本政府昨日也公布数据显示，2025年日本出生人数连续第10年下滑，凸显首相高市早苗正面临严峻的少子化挑战。初步统计，2025年日本出生的婴儿数量（包括外国人）为705809人，较2024年减少2.1%。该数字比起10年之前减少了30%。