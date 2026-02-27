柬埔寨首相：事前不知陈志是电诈主脑

柬埔寨首相洪玛奈前日接受外电访问时表示，柬政府在今年1月逮捕并遣返太子集团董事长陈志之前，并未掌握其涉及犯罪活动的相关情报，亦不知其被指为网络诈骗集团幕后主脑，并否认有关网络诈骗活动得到官方默许。

1月6日，柬方逮捕陈志等3名中国公民，并于7日移交中方。洪玛奈接受法新社专访时指出，当局此前进行的背景审查未发现异常情况，陈志一直被视为对柬埔寨经济作出贡献的商界人士，当局是在掌握其涉嫌违法行为的具体讯息后，才采取执法行动。

洪玛奈强调，相关犯罪网络实际上正在损害柬埔寨经济和国家形象。他承认，此类活动可能在一定程度上带动房地产、建筑及部分投资，但强调绝大多数非法收益并未进入国家财政体系。

中国国家电脑病毒应急处理中心昨日发表报告称，2022至25年间，美国在全球没收价值超过300亿美元（约2340亿港元）的虚拟资产，仅陈志案的12.7万枚比特币，金额占达一半，形容美国利用其技术霸权，在全球收割虚拟资产，巩固美元的霸权地位。

另一案例为国际虚拟货币交易所「币安」及其创办人赵长鹏案。2023年至2025年间，美国对赵长鹏发起「民事加刑事」双重追责，最终逼使币安平台缴纳43亿美元罚款。报告披指美方渗透币安内部伺服器，获取核心营运数据，展现其「规则预设—技术取证—罚款收割」的执法逻辑。