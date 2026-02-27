习特会︱特朗普访华前夕 鲁比奥：美中关系达「战略稳定」

美国国务卿鲁比奥周三表示，在总统特朗普访华前，美中长期紧张关系已达某程度「战略稳定」。美国的紧急关税措施被最高法院推翻后，计划以新关税取而代之。美国贸易代表格里尔说，美方计划将中国关税税率维持在现有的35%至50%之间。

对华关税维持现有35%至50%

对于近期将举行第六轮中美经贸磋商，中国商务部发言人何咏前昨日表示，愿与美方一道，共同落实好、维护好两国元首釜山会晤和2月4日通话共识，妥善管控分歧，拓展务实合作，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，更好造福两国，惠及世界。



相关新闻：白宫：特朗普3月31日至4月2日访华

路透社早前引述白宫官员称，特朗普计划3月31日访华三天，是其总统第二任期首访中国。过去一年多，中美经历关税战、科技战，但经过5轮贸易谈判及去年10日实现南韩釜山「习特会」后，两国关系逐步回暖。

「我认为，我们至少在双边关系中已达到某种程度的战略稳定。」法新社引述鲁比25日表示：「我认为两国都得出结论，美中若爆发全面性的全球贸易战，对双方及全世界都将造成严重伤害。」

鲁比奥被视为对华鹰派人物，担任国会议员期间被中国两度制裁，但外界预期他将北京「解禁」，随同特朗普出访中国。他说，美国将持续提出关切议题，包括寻求降低对中国供应的依赖，并持续推动中美俄进行三方核协议谈判。