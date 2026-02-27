阿富汗攻击巴基斯坦边境击毙士兵 首都疑遭反击传爆炸巨响及枪声

阿富汗塔利班政府表示，为回应巴基斯坦军方多次侵犯，于当地周四（26日），阿富汗军队对巴基斯坦军事基地及设施发动大规模进攻行动，而巴基斯坦军方扬言反击。至27日凌晨2时许，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似遭到轰炸。

法新社引述阿富汗东部库纳尔省（Kunar）省长办公室指，有军事行动正在进行。另有报道指，武装部队在其他多个省分亦采取了行动，包括对巴基斯坦开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）多处地点开火。

塔利班政府发言人告诉法新社，阿富汗部队在两小时内夺下超过15个巴基斯坦哨所。穆贾希德表示：「数十名巴基斯坦士兵遭击毙，我们已将10具遗体运送至库纳尔省及其他地区。还有数人受伤被俘。」

不过，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）的发言人称「没有巴基斯坦的哨所被夺或受损」，并称巴国部队已进行报复，对边界另一侧「造成重大损失」。

新华社报道，27日凌晨2时10分左右，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似有飞机飞过的声音，后续仍有零星枪声。