阿富汗夜袭边境击毙士兵 巴基斯坦宣布：全面开战

阿富汗塔利班政府表示，为回应巴基斯坦军方多次侵犯，于当地周四（26日）晚间，阿富汗军队对巴基斯坦军事基地及设施发动大规模进攻行动，而巴基斯坦军方扬言反击。至27日凌晨2时许，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似遭到复报轰炸。

路透社报道，周四晚间，巴基斯坦和阿富汗边防部队发生冲突。此前，塔利班对巴基斯坦设施发动了其所谓的报复性袭击，导致双方紧张局势急剧升级。巴基斯坦官员表示，阿富汗部队向巴基斯坦西北部山区哨所开火，引发了两个多小时的战斗，随后巴基斯坦军队进行了还击。

阿富汗安全部队发布的影片显示，悍马军车在夜间行驶在漆黑的山区，枪火闪烁。背景中可以听到持续不断的自动射击声。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）称，约有40名巴基斯坦士兵在库纳尔省丧生，15个哨所被夺。

不过，巴基斯坦总理发言人穆沙拉夫在发给路透社的短信中表示：「截至晚上11时20分，不仅没有巴基斯坦哨所被占领或损毁，而且巴基斯坦军队已对边境另一侧的塔利班造成了重大打击。」报道引述巴基斯坦安全部门消息人士则称，有22名塔利班人员被打死，数架四轴飞行器被击落。

巴基斯坦安全部门发布的另一段影片显示，曳光弹划过类似的荒凉山区，持续的自动射击声在山谷间回荡。

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）强硬宣布，巴国的耐心已经耗尽，「现在双方就是公开战争（open war）」，接下来将是一场激烈的对决。

新华社报道，27日凌晨2时10分左右，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似有飞机飞过的声音，后续仍有零星枪声。

这条长达2600公里（1615英里）的边境线上的冲突，是继去年10月致命冲突之后，脆弱的停火协议再次面临威胁。

本周早些时候，塔利班警告称，对于巴基斯坦周末对阿富汗东部省份巴基斯坦塔利班运动（TTP）和呼罗珊伊斯兰国武装分子营地发动的空袭，将会做出「适当且有控制的回应」。