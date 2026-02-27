Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦向阿富汗宣战 国防部长：国家耐性已耗尽

即时国际
更新时间：12:20 2026-02-27 HKT
发布时间：12:20 2026-02-27 HKT

巴基斯坦与阿富汗的边境冲突急剧恶化。路透社报道，巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）于周五（27日）发表言论，直言巴基斯坦已与邻国阿富汗处于一场「公开战争」（open war）之中，并宣告伊斯兰堡（巴基斯坦）的耐性已经耗尽。

阿富汗塔利班政府早前表示，为回应巴基斯坦军方多次侵犯，于当地周四（26日）晚间，阿富汗军队对巴基斯坦军事基地及设施发动大规模进攻行动，而巴基斯坦军方扬言反击。至27日凌晨2时许，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似遭到复报轰炸。

路透社报道，周四晚间，巴基斯坦和阿富汗边防部队发生冲突。此前，塔利班对巴基斯坦设施发动「报复性袭击」，导致双方紧张局势急剧升级。巴基斯坦官员表示，阿富汗部队向巴基斯坦西北部山区哨所开火，引发了两个多小时的战斗，随后巴基斯坦军队进行了还击。

阿富汗安全部队发布的影片显示，悍马军车在夜间行驶在漆黑的山区，枪火闪烁。背景中可以听到持续不断的自动射击声。

阿富汗塔利班政府发言人周五（27日）凌晨证实，首都喀布尔及另外两个省份，遭到巴基斯坦军队的空袭。巴基斯坦军方消息人士则向新华社透露，此次空袭旨在回应阿富汗方面早前的攻击，行动已摧毁阿方多个重要军事设施。

阿富汗政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在社交媒体上表示，喀布尔、坎大哈省和帕克蒂亚省的部分地区，于27日凌晨遭到巴基斯坦空袭，但暂未有伤亡报告。

巴基斯坦军方消息人士称，空袭行动是为了回应阿富汗方面于26日晚攻击巴方边境哨所的行为。巴军空袭摧毁了阿富汗方面的多处指挥所、弹药库及后勤基地。消息人士更透露，喀布尔遇袭后，阿富汗方面曾请求停火，但巴方决定继续空袭，直至完全达成军事目标。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）称，约有40名巴基斯坦士兵在库纳尔省丧生，15个哨所被夺。

新华社报道，27日凌晨2时10分左右，阿富汗首都喀布尔市中心传出爆炸巨响，疑似有飞机飞过的声音，后续仍有零星枪声。

这条长达2600公里（1615英里）的边境线上的冲突，是继去年10月冲突之后，脆弱的停火协议再次面临威胁。

 

