日本巴士现「剪发魔」 两男涉嫌随机剪断女乘客头发被捕

即时国际
更新时间：21:48 2026-02-26 HKT
发布时间：21:48 2026-02-26 HKT

日本近期接连发生两宗在巴士上，随机剪断女性乘客头发的案件。两名男性疑犯目前均已被警方拘捕，他们供称的犯案动机分别为「满足性欲」及「发泄压力」。

据日本媒体报道，其中一宗案件发生于神户市。一名32岁女性在乘搭巴士时，突遭后方座位一名男子剪去长约10厘米的头发。警方接获报案后展开调查，并于翌日在巴士站附近盘查一名形迹可疑的男子，在其身上搜出剪刀。被捕的20岁大学生高尾勇希承认犯案，并供称其动机是「为了满足性欲」。

另一宗类似案件则发生在福冈市。一名43岁男性职员于本月3日上午乘搭巴士期间，以剪刀剪断前座一名17岁女高中生的头发。该名女学生向校方报告事件后，警方透过闭路电视片段锁定并拘捕了疑犯。据悉，受害学生未有受伤，但约有100根、长度2至4厘米的头发被剪断。该名职员被捕后则供称，犯案是「为了发泄压力」。
 

