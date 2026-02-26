日本巴士现「剪发魔」 两男涉嫌随机剪断女乘客头发被捕
更新时间：21:48 2026-02-26 HKT
发布时间：21:48 2026-02-26 HKT
发布时间：21:48 2026-02-26 HKT
日本近期接连发生两宗在巴士上，随机剪断女性乘客头发的案件。两名男性疑犯目前均已被警方拘捕，他们供称的犯案动机分别为「满足性欲」及「发泄压力」。
据日本媒体报道，其中一宗案件发生于神户市。一名32岁女性在乘搭巴士时，突遭后方座位一名男子剪去长约10厘米的头发。警方接获报案后展开调查，并于翌日在巴士站附近盘查一名形迹可疑的男子，在其身上搜出剪刀。被捕的20岁大学生高尾勇希承认犯案，并供称其动机是「为了满足性欲」。
另一宗类似案件则发生在福冈市。一名43岁男性职员于本月3日上午乘搭巴士期间，以剪刀剪断前座一名17岁女高中生的头发。该名女学生向校方报告事件后，警方透过闭路电视片段锁定并拘捕了疑犯。据悉，受害学生未有受伤，但约有100根、长度2至4厘米的头发被剪断。该名职员被捕后则供称，犯案是「为了发泄压力」。
最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT