爱泼斯坦案｜FBI 90份调查纪录消失 包括疑涉指控特朗普性侵

更新时间：08:23 2026-02-26 HKT
发布时间：08:23 2026-02-26 HKT

美国CNN报道，美国司法部（DOJ）上月公开的爱泼斯坦案件文件中，发现有数十份FBI访谈纪录缺失，其中包括三份涉及一名女子的访谈。该女子指控已故富豪淫媒爱泼斯坦性侵自己，并声称曾遭总统特朗普性侵。

包括女子指控特朗普性侵文件

涉案文件属于外界俗称的「302档案」，即FBI备忘录与证人访谈纪录，原为爱泼斯坦前助理兼女友麦斯威尔（Ghislaine Maxwell）2021年受审前，检方向辩方提供的证据材料之一。CNN比对司法部公开档案的序号后发现，理应约有325份访谈纪录，但当中逾90份未见于公开资料，占总数超过四分之一。

当中3份据称涉及一名女子对特朗普的指控。根据卷宗，她于2019年7月、即爱泼斯坦被捕后数日，首次致电FBI热线，自称曾是受害人。

文件显示，该女子表示年约13岁时，应征保母广告后前往南卡罗来纳州一处住所，期间多次遭爱泼斯坦性侵。她在访谈中曾出示一张特朗普与爱泼斯坦的合照，并称担心牵连其他知名人士及遭报复。

司法部发言人则强调，没有删除任何文件。
司法部发言人则强调，没有删除任何文件。法新社
当中包括3份文件，据称涉及一名女子对特朗普的指控。美联社
当中包括3份文件，据称涉及一名女子对特朗普的指控。美联社

CNN报道指，消失的302档案文件相关细节，包括FBI访谈的人士身分，在麦克斯威尔案证据资料中大多遭到涂黑。而其中一些经过处理的资料，似乎提供更多关于这位女子指控的细节。

报道提到，FBI去年制作的1份简报列出与爱泼斯坦有关的「著名人士」，内容记载1名姓名被涂黑的女性所做指控，她称爱泼斯坦介绍她与特朗普认识后，特朗普强迫她替自己口交并打她头部，事发在1983至1985年间某时候。

而在一宗向爱泼斯坦遗产管理机构提出的索偿诉讼中，其中一名原告「Jane Doe 4」的背景与上述女子相符。这名女子的律师在诉状中写道，爱泼斯坦曾数度带她参加在纽约市的名流富豪男性私人聚会，她在那里遭到不同男子性侵，其中1名男子强迫她口交、赏她巴掌并强暴她。

惟她其后未获纳入「爱泼斯坦受害人补偿计划」，并于2021年底撤回诉讼。其律师其后表示，当事人已与遗产管理方达成金钱和解。

国会监督委员会资深民主党议员罗伯特·加西亚（Robert Garcia）质疑司法部是否遵守法律，完整公开所有爱泼斯坦调查文件。他表示：「我们有一名幸存者对总统提出严重指控，但有一系列纪录似乎缺失，我们无法取得。」

司法部强调没删除任何文件

白宫回应称，对特朗普的指控「不实且夸张」，并引用司法部此前声明指部分文件包含「在2020年大选前提交的虚假或夸张材料」。司法部发言人则强调，没有删除任何文件，未公开的文件属于重复、受保护或涉及正在进行的联邦调查。

专家指出，这些缺失的「302访谈纪录」是FBI多年调查的核心资料，有助理解调查细节。前FBI副局长麦凯布（Andrew McCabe）表示，「这是构建整个调查的最基本、最重要的基石。」

