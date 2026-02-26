Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜美国前财长萨默斯辞任哈佛教席 婚内欲出轨追求中国美女经济学家金刻羽

更新时间：02:41 2026-02-26 HKT
发布时间：02:41 2026-02-26 HKT

美国哈佛大学周三宣布，前美国财长萨默斯（Larry Summers）将于本学年结束后辞去教席，并在这段期间继续休假。校方正就他与已故淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系进行审查。

哈佛发言人表示，萨默斯已决定在本学年结束时，卸下所有学术及教职职务。他自去年11月起已处于休假状态。近日美国司法部公开的大批爱泼斯坦档案中，萨默斯的名字被提及数百次，引发外界关注。

萨默斯其后发表声明，形容辞任是艰难决定，并感谢过去50年与学生及同事共事的时光。他表示，未来将以名誉校长及退休教授身份，继续就全球经济议题从事研究与评论工作。

萨默斯曾于克林顿政府出任财政部长，其后于2001年起担任哈佛大学校长五年，在学术及政策界具举足轻重地位。

根据美国国会早前公布的爱泼斯坦部分档案显示，萨默斯被爆在2018年11月至2019年7月5日期间，时年64岁、已婚的他曾向爱泼斯坦寻求帮助，以「追求」同属经济学领域的年轻中国女教授金刻羽（Keyu Jin）。消息曝光后，萨默斯承认并表示感到羞愧，将暂停所有公开活动。

有美女经济学家之称的金刻羽，是前财政部副部长、前亚洲基础设施投资银行行长金立群的女儿，2000 年至 2009 年间在哈佛大学获得学士及博士学位。萨默斯称两人在一次学术会议中相识。

而美国司法部最新公开三百万页的爱泼斯坦相关文件，同样牵连学界、法律界及商界多名知名人士，余波未了。英国方面，生前任职剑桥大学理论宇宙学中心研究主任的物理界学术泰斗霍金近日流出一张被比坚尼女郎簇拥的照片，其与爱泼斯坦的关系再成国际焦点；前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）及前驻美大使文德森（Peter Mandelson）更因涉嫌向爱泼斯坦提供政府敏感资料而被捕，事件持续发酵。

 

