爱泼斯坦案｜霍金惊现比坚尼女郎簇拥照  遗属：是护理 诺奖科学家揭聚会吊诡一幕

已故美国淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）引发的丑闻风暴持续发酵。美国司法部早前公开的三百万页文件中，赫然出现英国已故物理学泰斗霍金（Stephen Hawking）的身影。档案中不仅收录了霍金被比坚尼女郎簇拥、笑容满面的照片，更揭示其名字在相关调查文件中出现高达250次，令这位科学巨擘与爱泼斯坦的关系再度成为国际舆论焦点。而霍金的遗属则发声明表示，照片中的两名女子是长期照顾霍金的女护理人员。

获改装潜艇游览私人岛

根据《纽约邮报》及《华尔街日报》等外电报道，司法部发放的文档中，一张引起网民疯传的照片显示，患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS，俗称渐冻人症）的霍金，当时躺在海滩椅上，身旁有两名身穿黑色比坚尼的女子。照片中的霍金面带微笑，在女子协助下握着一杯红色鸡尾酒，神情显得相当惬意，引起关注。

面对外界的揣测，霍金遗属表示，照片中的两名女子是霍金的照顾人员，她们一直陪伴他出游和负责照顾他。家族发言人说：「霍金教授在20世纪为物理学做出了最伟大的贡献，同时他也是已知与运动神经元疾病抗争时间最长的科学家。这种疾病使他长期依赖呼吸器、语音合成器、轮椅和全天候的医疗护理。任何暗示他有不当行为的说法都是错误的，而且极其牵强。」

早前曾有报道引述档案记录指，2006年3月，霍金曾与多位世界知名科学家出席一场由爱泼斯坦出资并主办的会议。该场会议于加勒比海的圣托马斯岛举行，地点靠近爱泼斯坦臭名昭著的私人岛屿「小圣詹姆斯岛」。「小圣詹姆斯岛」被指是爱泼斯坦进行少女卖淫交易的罪恶之地。

文件显示，爱泼斯坦当时对霍金礼遇有加，甚至为了方便行动不便的他，特意改装了一艘潜水艇，让他能深入海中游览。爱泼斯坦还向某人讲述该次安排：「当霍金来到我的岛上，说他的梦想是去潜水，我用胶带把他的头固定在高背椅上，然后把他送进私人潜水艇，超有趣。」

五个月后，爱泼斯坦在佛罗里达州被控涉嫌招揽卖淫。

爱泼斯坦曾出钱欲为霍金洗脱指控

性贩运受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾声称，霍金在「小圣詹姆斯岛」上参与了涉及未成年的淫乱派对。不过，有关说法至今从未被证实。而司法部公开的电邮显示，爱泼斯坦曾指示其前女友兼助理麦斯威尔（Ghislaine Maxwell），向朱弗里的友人提供金钱报酬，试图收买对方以驳斥有关霍金参与派对的说法。

多名年轻女性突现身严肃学术会议 一言不发行径吊诡

至于该场在圣托马斯岛举行的「科学界会议」，神秘面纱开始慢慢被揭开。2019年诺贝尔物理学奖得主皮布尔斯（Phillip Peebles）向英国传媒《泰晤士报》忆述，当年该场会议标榜为严肃的学术聚会，内容为探讨广义相对论与量子物理学的对接，共有24位杰出物理学家与会，各人都有发言，讨论非常严肃和深入。然而，他透露会议期间曾出现极不寻常的画面：约有六至十名年轻貌美的女性突然现身在会场，她们在教授们喝咖啡闲聊时站在一旁，全程一言不发。

皮布尔斯直言，当时对爱泼斯坦的罪行一无所知，只觉得这群女性比在场任何女科学家都要年轻，且无法确定她们是否成年，「她们是25岁？还是15岁？我完全不知道」。直到爱泼斯坦性剥削未成年少女的丑闻曝光后，他才惊觉这些女性极大机会是性贩运罪行的受害者。

此外，联邦调查局（FBI）曾收到一份未经证实的线报，指爱泼斯坦与霍金于2011年曾一同现身一家位于俄罗斯的「男士专属」同性恋俱乐部（或称澡堂）。不过，文件同时强调，尽管霍金的名字频繁出现，但目前并没有任何确凿证据或正式指控，显示他曾参与违法或不当性行为。

霍金于2018年辞世，享年76岁，他的一生都在与病魔斗争，并在物理学领域取得卓越成就。