Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队

即时国际
更新时间：21:38 2026-02-25 HKT
发布时间：21:38 2026-02-25 HKT

英国一名26岁知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）早前进行一项「繁衍计划」，她甚至刻意选择排卵高峰期，与多达400名男子进行无套性爱，结果日前宣布真的怀孕。一名当日曾「参战」的男同志网红近日现身受访，大爆当日现场集体性爱的情况，更指自己有400分之一的机会「中奖」成为父亲，感到相当惊吓。

相关新闻：千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父

英国《每日星报》（Daily Star）报道，现身受访的是来自苏格兰格拉斯哥的同志成人网红杰克（Jak White）。他承认自己参与邦妮「繁衍任务」。

杰克忆述当日震撼的场面，所有参与者都先接受口腔拭子采样（以作DNA比对），然后在伦敦一楝豪宅内排队与邦妮发生关系。杰克形容，房内大概同时有15至20人，其他人则在外面排队玩手机，彼此没有太多交流。当时所有参与的男子都戴上滑雪面罩，无法看到其他人的样貌。

相关新闻：千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路

对于自己有机会成为孩子父亲，杰克直言感到担忧。他相信自己的经济能力不成问题，如果真的「中奖」，也一定会负起养育的责任。不过自己的人生或因而彻底改变，「想起来是挺可怕的」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
12小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
8小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
8小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
3小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
10小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
7小时前
财政预算案2026︱豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
楼市动向
5小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
9小时前