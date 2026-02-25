千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队

英国一名26岁知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）早前进行一项「繁衍计划」，她甚至刻意选择排卵高峰期，与多达400名男子进行无套性爱，结果日前宣布真的怀孕。一名当日曾「参战」的男同志网红近日现身受访，大爆当日现场集体性爱的情况，更指自己有400分之一的机会「中奖」成为父亲，感到相当惊吓。

英国《每日星报》（Daily Star）报道，现身受访的是来自苏格兰格拉斯哥的同志成人网红杰克（Jak White）。他承认自己参与邦妮「繁衍任务」。



杰克忆述当日震撼的场面，所有参与者都先接受口腔拭子采样（以作DNA比对），然后在伦敦一楝豪宅内排队与邦妮发生关系。杰克形容，房内大概同时有15至20人，其他人则在外面排队玩手机，彼此没有太多交流。当时所有参与的男子都戴上滑雪面罩，无法看到其他人的样貌。

对于自己有机会成为孩子父亲，杰克直言感到担忧。他相信自己的经济能力不成问题，如果真的「中奖」，也一定会负起养育的责任。不过自己的人生或因而彻底改变，「想起来是挺可怕的」。