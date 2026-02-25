Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案︱受查挪威前首相自杀入院 欧洲委员会早前取消其外交豁免权

更新时间：21:00 2026-02-25 HKT
发布时间：21:00 2026-02-25 HKT


全球众多政商名人被卷入美国淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，即使爱泼斯坦已去世，但美国政府公开其数百万页的机密文件，案件随时让更多人身败名裂。

2月24日，挪威门户网站iNyheter引述消息人士报道，因涉及与丑闻缠身的美国金融家爱泼斯坦有关联的调查，挪威前首相、欧洲委员会前秘书长托尔比约恩·亚格兰（Thorbjorn Jagland）于2月17日试图自杀后住院。

报道称：「前首相托尔比约恩·亚格兰一周前因自杀未遂入院治疗。」

该网站消息人士透露，亚格兰的健康状况被评估为严重。但消息人士拒绝透露亚格兰所在的医疗机构信息。

此前，欧洲委员会取消了亚格兰的外交豁免权，他因涉嫌腐败和牵涉爱泼斯坦案正在接受调查。欧洲委员会决定前，挪威经济与环境犯罪调查起诉局本月5日宣布，决定就托尔比约恩·亚格兰涉嫌贪腐展开正式调查。

该部门在当天的声明中表示，调查源自于美国日前公布爱泼斯坦案相关文件所揭露资讯。调查重点在于核实亚格兰担任挪威诺贝尔委员会主席和欧洲委员会秘书长期间，是否收受美国富商爱泼斯坦提供的礼物、旅行资助或贷款等不当利益。

挪威外交大臣艾德当日发表声明说，鉴于亚格兰曾任欧洲委员会秘书长并享有相关公务行为的豁免权，挪威政府已决定向欧洲委员会部长委员会提出建议，请求解除其豁免权，以便调查顺利推进。

挪威首相斯特勒当天对媒体表示，针对亚格兰的调查凸显了此案的严重性。他强调，外交豁免权不能成为警方执法的障碍，挪威政府支持透过调查还原真相。

