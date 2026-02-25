Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜盖茨为二人关系道歉 另首认曾与两名俄籍女子有婚外情

即时国际
更新时间：16:28 2026-02-25 HKT
发布时间：15:15 2026-02-25 HKT

科技巨头微软（Microsoft）创办人比尔盖茨（Bill Gates）近日深陷舆论漩涡。据《华尔街日报》报道，盖茨于当地时间24日在盖茨基金会内部会议上，正式就其与已故性犯罪者爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的往来向员工道歉，并首度承认曾有两段婚外情。

首度开腔回应婚外情指控

盖茨在会上坦言，过去与爱泼斯坦接触并安排基金会高层与其会面，是一个「巨大的错误」，这份过失已为基金会的慈善工作蒙上阴影。他对因其错误行为而受牵连的人士表示深切歉意，「对于那些因我的这一错误行为而卷入其中的人，我向他们表示歉意」。

根据流出的会议录音，盖茨承认曾与两名俄罗斯女性发生过婚外关系。但他强调，这些关系并不涉及爱泼斯坦案中的受害者。针对近期档案中流出他与遮脸女性的合照，盖茨解释那是爱泼斯坦在会面后，要求他与其助理拍摄的合照。

相关报道：爱泼斯坦案｜英警方拘捕文德森 涉公职人员行为不当

澄清未参与核心犯罪行为

盖茨坚决否认参与过任何性犯罪活动，并明确表示从未与爱泼斯坦身边的女性受害者接触。他详细交代与爱泼斯坦的交往细节，指双方的会面持续至2014年，期间曾到访纽约、华盛顿及法德两国，并搭乘其私人飞机。但他强调，自己从未在爱泼斯坦处过夜，更从未踏足对方的私人岛屿。

随著爱泼斯坦案文件的进一步公开，盖茨被指控曾婚内出轨并涉及健康问题，但他已在早前的采访中悉数否认。目前，美国众议院两党多名议员已提出要求，要求传唤盖茨就相关案件细节进一步作证。

相关报道：爱泼斯坦案︱安德鲁搬离皇家住所细节 曾用母亲作「挡箭牌」：我是女王次子

