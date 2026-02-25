Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普发表第二任期首次国情咨文　称美国再次赢回胜利︱持续更新

更新时间：10:55 2026-02-25 HKT
发布时间：10:55 2026-02-25 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）于美东时间2月24日晚上9时（本港时间今日上午10时）发表其第二任期的首次国情咨文（State of the Union)。

(11:15) 特朗普抨击最高法院早前推翻其全球关税政策的裁决。面对席下多位投下反对票的大法官，特朗普直言该项裁决「极度遗憾」及「非常不幸」。

他又说，作为总统，仍拥有法定权力去达成一份对贸易伙伴而言「远比现在更糟糕」的新协议，希望各国维持他们已经达成的协议。

(10:50) 特朗普表示，将把总统自由勋章（美国最高平民荣誉）授予美国男子冰球奥运金牌得主Connor Hellebuyck。他又指，在冬奥会上获得金牌的女子冰球队将访问白宫。

(10:40) 特朗普在演说中列举数据证明其边境及能源政策取得显著成效，向外界宣告「美国再次赢回胜利」。

特朗普发表第二任期首次国情咨文。(美联社)
在能源领域，特朗普宣布美国已接收超过8000万桶来自委内瑞拉的原油，形容委国是美国「新的朋友与合作伙伴」，并表示美国天然气产量已创下历史新高。

针对选民最关心的移民问题，特朗普表示，今年1月美墨边境的非法入境逮捕人数仅为6070人。这一数字不仅远低于拜登任内的峰值（2023年12月约25万人），更是创下自 1960年代中期以来的最低纪录。特朗普将此归功于其严厉的执法手段。

特朗普指，将继续推动大规模驱逐行动，并强调重塑国内法律与秩序。他认为，非法移民人数的大幅下降，是国家回归正轨的象征。
 

